هواوي تخفض إنتاج هواتفها الذكية بنسبة 60% لهذا العام

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وستقوم الشركة على التركيز على إنتاج هواتف من الجيل الرابع 4G ، لأنها لا تستطيع الحصول على المكونات الضرورية لانتاج هواتف الجيل الخامس 5G ، وهذا بدوه سيقلل انتاج هواتف 5G في عام 2021 .

ومن المقررأن سلسلة توريد هواتف P50 قد تتأخر العام الجاري، لأن طلبات مكونات الهواتف الذكية الخاصة أقل هذه العام، بنسبة 60 % وذلك فى ظل استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.





ونظرا للقيود المفروضة على الشركة الصينية المتعلقة بالوقت قبل وقف تعاملاتها مع الشركات الأمريكية، تمكنت شركة HiSilicon الفرعية التابعة لها من إنتاج 8.8 مليون شريحة فقط، والتي ينبغي أن تغطي إنتاج سلسلة هواتف Huawei Mate 40، والهاتف القابل للطي المرتقب Mate X2، وتشكيلة P50 القادمة.



