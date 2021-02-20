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تكنولوجيا

هواوي تخفض إنتاج هواتفها الذكية بنسبة 60% لهذا العام

السبت 20/فبراير/2021 - 06:58 م
هواوى تخفض إنتاج
هواوى تخفض إنتاج هواتفها الذكية بنسبة 60 % لهذا العام
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ندى على
كشفت تقارير أن شركة Huawei هواوى الصينية، ستخفض إنتاج الهواتف بأكثر من النصف في العام الحالى 2021 ، حيث أبلغت مورديها أنها ستقوم بطلب مكونات هواتف ذكية لما يكفى من  70-80 مليون هاتف للعام الحالى مما يمثل انخفاضًا بنسبة 60٪ . 

وبحسب موقع GSMArena فإن قرار خفض شركة هواوى لانتاجها من الهواتف الذكية هذا العام يمثل انخفاضا كبيرا للمرة الأولى منذ النجاح الكبير الذى حققته الشركة، ويعتبر انخفاضا بنسبة 60٪ عن 189 مليون وحدة شحنتها الشركة العام الماضي ، وانخفاض أكبر عن 240 مليون هاتف تم بيعها في عام 2019. 

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وستقوم الشركة على التركيز على إنتاج هواتف من الجيل الرابع 4G ، لأنها لا تستطيع الحصول على المكونات الضرورية لانتاج هواتف الجيل الخامس 5G ، وهذا بدوه سيقلل انتاج هواتف 5G في عام 2021 . 

ومن المقررأن سلسلة توريد هواتف P50 قد تتأخر العام الجاري، لأن طلبات مكونات الهواتف الذكية الخاصة أقل هذه العام، بنسبة 60 % وذلك فى ظل استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

ونظرا للقيود المفروضة على الشركة الصينية المتعلقة بالوقت قبل وقف تعاملاتها مع الشركات الأمريكية، تمكنت شركة HiSilicon الفرعية التابعة لها من إنتاج 8.8 مليون شريحة فقط، والتي ينبغي أن تغطي إنتاج سلسلة هواتف Huawei Mate 40، والهاتف القابل للطي المرتقب Mate X2، وتشكيلة P50 القادمة. 

وكانت شركة هواوي تأمل أن تكون إدارة بايدن أكثر تساهلًا من ترامب إلا أن جو بايدن لن يتراجع عن قرارات الحظر المفروضة والتي تمنعها من التعامل مع الشركات الأمريكية لشراء معدات هواتفها الذكية، بعد أن أدرجها الرئيس السابق "دونالد ترامب" ضمن القائمة السوداء للتجارة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
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