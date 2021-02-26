أحمد ياسر ريان يسجل هدف التعادل لـ سيراميكا كليوباترا أمام المصري





واحرز احمد ياسر ريان هدف تعادل سيراميكا كليوباترا في الدقيقة العاشرة ، في حين سجل المصري هدفه الاول في الدقيقة الثانية من ضربة جزاء .





وبدأ هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا ، المباراة بتشكيل كالتالي :



حراسة المرمى: عامر عامر خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - سيف تقا - شريف دابو خط الوسط: محمود نبيل - محمد إبراهيم - رجب عمران - ميدو جابر خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري - ضياء- قنديل - عاشور الادهم - وليد عبد المنعم - أحمد غنيم - مصطفى ميسي - فابريس نجا - ونيفول كوبينا - صالح جمعه

سجل سيراميكا كليوباترا هدف التعادل أمام المصري البورسعيدي في المباراة المقامة حاليا علي ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات المؤجلة من الجولة التاسعة.