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رياضة

أحمد ياسر ريان يسجل هدف التعادل لـ سيراميكا كليوباترا أمام المصري

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:15 م
أحمد ياسر ريان
أحمد ياسر ريان
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عبدالله هشام
سجل سيراميكا كليوباترا هدف التعادل أمام المصري البورسعيدي في المباراة المقامة حاليا علي ملعب  برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات المؤجلة من الجولة التاسعة. 

واحرز احمد ياسر ريان هدف تعادل سيراميكا كليوباترا في الدقيقة العاشرة ، في حين سجل المصري هدفه الاول في الدقيقة الثانية من ضربة جزاء .

وبدأ هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا ، المباراة بتشكيل كالتالي : 

حراسة المرمى: عامر عامر 
خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - سيف تقا - شريف دابو
خط الوسط: محمود نبيل - محمد إبراهيم - رجب عمران - ميدو جابر 
خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري - ضياء- قنديل - عاشور الادهم - وليد عبد المنعم - أحمد غنيم - مصطفى ميسي - فابريس نجا - ونيفول كوبينا - صالح جمعه 
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