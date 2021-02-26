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رياضة

التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين سيراميكا كليوباترا والمصري

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:55 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
انتهت احداث الشوط الاول بالتعادل الايجابي بين سيراميكا كليوباترا ومنافسه المصري البورسعيدي، بهدفين لكل منهما، في المباراة المقامة حاليا علي ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات المؤجلة من الجولة التاسعة. 

واحرز احمد ياسر ريان، هدف تعادل سيراميكا كليوباترا في الدقيقة العاشرة ، بعد أن سجل المصري هدفه الاول في الدقيقة الثانية من ضربة جزاء .

وتقدم المصري عن طريق أوستين أموتو في الدقيقة 29، وتعادل احمد ياسر ريان في الدقيقة 37 من عمر اللقاء من ضربة جزاء . 

وبدأ هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا ، المباراة بتشكيل كالتالي : 

حراسة المرمى: عامر عامر 

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - سيف تقا - شريف دابو

خط الوسط: محمود نبيل - محمد إبراهيم - رجب عمران - ميدو جابر 

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري - ضياء- قنديل - عاشور الادهم - وليد عبد المنعم - أحمد غنيم - مصطفى ميسي - فابريس نجا - ونيفول كوبينا - صالح جمعه 

ويدير مباراة اليوم الدولى إبراهيم نورالدين حكما للساحة على أن يعاونه الثنائى المساعدين احمد حسام وأحمد لطفى وحكما رابعا على طلبة وصبحى العمراوى حكما للفيديو ومساعده محمود وفا.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثاني.
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين سيراميكا كليوباترا والمصري
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين سيراميكا كليوباترا والمصري
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين سيراميكا كليوباترا والمصري
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين سيراميكا كليوباترا والمصري
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين سيراميكا كليوباترا والمصري
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين سيراميكا كليوباترا والمصري
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين سيراميكا كليوباترا والمصري
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