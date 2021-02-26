ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مجلس المطارات الدولي يمنح مطار سوهاج شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:22 م
وزير الطيران
وزير الطيران
Advertisements
نورهان خفاجي
تفقد الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، اليوم الجمعة، مطار سوهاج الدولي، بتسليمه مديره شهادة الاعتماد الصحى للسفر الامن الممنوحة من مجلس المطارات الدولى ACI إلى مطار سوهاج ليصبح ثامن المطارات المصرية حصولا على هذه الشهادة. 

وهنأ وزير الطيران، جميع العاملين داخل المطار مشيدا بجهودهم المبذولة في الإلتزام بتطبيق كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية وفقا للمعايير العالمية في ظل جائحة فيروس كورونا، للحفاظ على  سلامة المسافرين والعاملين بالمطار. 

وخلال الزيارة  تفقد وزير الطيران صالتي السفر والوصول، وصالات كبار الزوار والتى تم الانتهاء مؤخرًا من تطويرها وكذا منطقة سيور الحقائب وكاونترات إنهاء إجراءات السفر وكاونترات الجوازات والمباني الإدارية والخدمية ، كما تفقد مبنى المخازن الجديد والذى بدأت الأعمال الانشائية بها فى مارس ٢٠٢٠ وتم الانتهاء منها فى يناير الماضى ٢٠٢١وكذا مظلات ساحة انتظار وتوديع  الركاب الجديدة.

وتابع وزير الطيران، أيضًا أعمال تطوير البنية التحتية التى تمت بالمطار ومنها تحديث طلمبات المياه الشرب وزيادة المساحات الخضراء بالمطار، وقام الوزير بزيارة مبنى الحماية المدنية وسيارات المطافئ ومبنى الأرصاد الجوية بالمطار وتابع أعمال الصيانة الجارية  ببرج المراقبة الجوية لرفع كفاءته . كما اطمأن سيادته خلال الزيارة على  الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا والإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار من خلال تفعيل أنظمة المراقبة و كذا تأمين بوابات الدخول والخروج. 

كما أكد وزير الطيران، ضرورة التنسيق والتعاون مع جميع الجهات العاملة من أجل الوصول لأعلى معدلات السلامة الجوية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين من أجل رفع الكفاءة التشغيلية لمطار سوهاج الذى يعد من أهم المطارات الحيوية في مصر، والذي يخدم مخططات الدولة لجذب الاستثمارات ومواكبة مشروعات التنمية بمنطقة الصعيد والوجه القبلي.
مجلس المطارات الدولي يمنح مطار سوهاج شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن
مجلس المطارات الدولي يمنح مطار سوهاج شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن
مجلس المطارات الدولي يمنح مطار سوهاج شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن
مجلس المطارات الدولي يمنح مطار سوهاج شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد اعتماد مطار شرم الشيخ.. وزير الطيران: تطبيق ضوابط كورونا أولويتنا

انتهاء تطوير مجموعة مخازن مطار سوهاج بأحدث الطرز المعمارية

حصول مطاري الغردقة وأسوان على شهادة الاعتماد الصحي الدولية للسفر الآمن

وزيرا الطيران والسياحة في زيارة لمطار الغردقة للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية وعمليات التأمين

وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة بعد جولة موسعة بمطار مرسى علم ..صور

للاطمئنان على حركة القطاع.. وزيرا الطيران والسياحة يتفقدان مطار الأقصر الدولي

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. امرأة قوية .. المذيعة لينا شاكر تحلق شعرها

أحمد فتحي يوجه رسالة غامضة: روحي أنقى ونفسي أصفى

احذر.. رسائل واتس آب المزعجة تعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

الزمالك في الصدارة.. والمصري يطيح بـ الإهلي من المركز الثالث.. ترتيب الدوري المصري

بطول 8 كيلو.. أستاذ هندسة طرق يكشف أهمية محور شينزو آبى

نهاية الزمان.. محمود يضرب أمه وأباه بشكل بشع في الدقهلية.. والسبب صادم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد بعد وصولها الموانئ المصرية.. صور

آخرها سلالة الشيطان.. كم وصل عدد أنواع كورونا الجديدة حتى الآن

ببنطلون واسع.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة