كامل الوزير: الرئيس كلف بتنفيذ القطار السريع مرة واحدة.. والفلوس هتتوفر

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن إنشاء القطار الكهربائي مهم وضروري، حيث يتميز بأنه اقتصادي وغير ملوث للبيئة.

وأضاف كامل الوزير ، خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري،: "فيه ناس بتقول أنتوا عاملين القطار فى الجبل، وأنا بقولهم لازم أجرى فى الجبل عشان أوصل للمناطق الحيوية، ماينفعش أعمل قطار فى الوادى الضيق وندخل فى مشاكل مع الناس".





وأضاف وزير النقل قائلا:" الهدف أيضا يتم تنمية الصحراء وربط محاور الدولة ببعضها، بنعمل وادى موازى لوادى النيل زى ما قال الدكتور فاروق الباز".



