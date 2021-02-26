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كامل الوزير لـ خالد عبد الغفار: لو معملتش وسائل مواصلات مش هتروح الجامعة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:32 م
صدى البلد
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أسامة علي
كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، ما يحدث بينه وبين وزراء الحكومة بسبب ميزانية وزارة النقل لإتمام مشروعات الوزارة من باب الممازحة.

وأضاف كامل الوزير خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى: "زمايلى فى الوزارة، ومنهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بيقولى انت واخد ميزانية كبيرة ومش سايب حاجة، فبرد أقوله انا لو معملتش وسائل مواصلات كويسة مش هتروح الجامعة".

وتابع كامل الوزير: "تطوير مرافق النقل مسئولية أمام شعبنا وأهلنا لازم نوفر وسائل نقل آمنة وبتكلفة".

وكان كامل الوزير قال، إن مشروعات النقل كانت قبل توليه مسئولية الوزارة مشروعات "رد الفعل"، وغير مخططة.

وأضاف كامل الوزير خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، أنه تم وضع خطة قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد، سبقهما خطة عاجلة "لتأمين العمل بالمرافق" حسب الإمكانات.

وتابع وزير النقل، أنه كان ضروريا إعادة ثقة الشعب المصرى فى مرافق وزارة النقل والسكك الحديدية.

وأوضح وزير النقل، أنه بعد معرفة الإمكانات والاحتياجات تم وضع خطة بميزانية 1.1 تريليون جنيه والتصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أنه بعد اطلاع الرئيس على الخطة، بدأ التكليف بمشروعات تكاملية مع المشروعات الموضوعة.
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