تسليم جوائز المراكز الأولى على الفائزين بفرق الاسكيت بكأس العالم للرماية

قام ألكسندر راتنر سكرتير عام الاتحاد الدولى للرماية، واللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية، بتوزيع جوائز المراكز الثلاثة الأولى على اللاعبين الفائزين بمنافسات الاسكيت "رجال وسيدات" ببطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش التي تستضيفها مصر، وذلك بحضور بعثات اللاعبين المشاركين بالبطولة بعد انتهاء اليوم الثالث من المنافسات.





وتوج فريق المنتخب الروسي للرجال بذهبية منافسات الاسكيت للفرق، وجاء بالمركز الثاني منتخب التشيك، وبالمركز الثالث منتخب الهند.





وعلى صعيد منافسات فرق السيدات، فاز بالمركز الأول منتخب روسيا، وحل بالمركز الثاني منتخب التشيك، فيما جاء منتخب كازخستان بالمركز الثالث.





يشارك في بطولة كأس العالم للرماية دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".