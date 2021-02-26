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تعليم

تعرف على كل ما تقدمه منصة "نجوى" لطلاب المدارس في مصر

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:29 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
دعا بنك المعرفة المصري ، جميع طلاب المدارس في مصر ، للدخول على بنك المعرفة المصري ، للتعرف على كل ما تقدمه منصة "نجوى" من محتوى متنوع في مختلف المواد الدراسية لكل المراحل التعليمية.

وأوضح بنك المعرفة المصري ، أن منصة نجوى تضم شرحا وفيديوهات وتدريبات وغيره من محتوى تفاعلي.

وقال بنك المعرفة المصرية موجها دعوته لطلاب المدارس : انضم الآن إلى ورشة العمل من نجوى وبنك المعرفة المصري لمعرفة تفاصيل كيفية الوصول لكل هذا وتحقيق أكبر استفادة منه في المذاكرة ، يوم الاثنين الموافق ١ مارس الساعة ٥:٠٠ مساءً ، من خلال الرابط التالي :

وأضاف بنك المعرفة المصري : سجل الآن وسيصلك رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل به.

جدير بالذكر أن "نجوى" شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم وتطوير ادوات رقمية متنوعة ومحتوى شامل ، وتهدف لمساعدة المعلمين على التعليم والطلاب على التعلم.
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