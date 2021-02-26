تعرف على كل ما تقدمه منصة "نجوى" لطلاب المدارس في مصر

دعا بنك المعرفة المصري ، جميع طلاب المدارس في مصر ، للدخول على بنك المعرفة المصري ، للتعرف على كل ما تقدمه منصة "نجوى" من محتوى متنوع في مختلف المواد الدراسية لكل المراحل التعليمية.





وأوضح بنك المعرفة المصري ، أن منصة نجوى تضم شرحا وفيديوهات وتدريبات وغيره من محتوى تفاعلي.