صدق أو لا تصدق.. رمضان صبحي يتقاضى أجرًا أعلى من لاعبي ليفربول والسيتي وبايرن ميونخ





القائمة كشفت عن راتب محمد صلاح الأسبوعي والمقدر بـ 200 ألف جنيه إسترليني، والسنوي والمقدر بـ 10.4 مليون جنيه إسترليني.





القائمة أيضًا عرضت رواتب زملائه في الفريق، وهو الأمر الذي يأخذنا لفكرة التقرير، وهو مقارنة راتب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، الأعلى تقاضيًا للأجور في الدوري المصري، وبعض من هؤلاء النجوم.





بحسب ما أكده "الصقر" أحمد حسن عبر برنامجه الإذاعي قبل بضعة أشهر، فأن رمضان صبحي يتقاضى راتبًا سنويًا يقدر بـ 40 مليون جنيه مصري.. وعند تحويل تلك القيمة للجنيه الإسترليني نجدها تساوي 1.8 مليون.





ونستعرض تباعًا اللاعبين الذين يتفوق عليهم رمضان صبحي من حيث الأجر السنوي.





جو جوميز، مدافع فريق ليفربول والمنتخب الإنجليزي، يتقاضى 1.4 مليون جنيه إسترليني، أي أقل من رمضان صبحي بما يقدر بـ 400 ألف جنيه إسترليني





أدريان حارس المرمى الاحتياطي لليفربول، يتقاضى 1.6 مليون جنيه إسترليني





كيرتس جونز لاعب فريق ليفربول يتقاضى فقط 350 ألف جنيه إسترليني أي خمس ما يتقاضاه رمضان صبحي





أما لاعبو مانشستر سيتي





فيل فودين، لاعب المنتخب الإنجليزي ومانشستر سيتي والذي يطلق عليه البعض لقب الجوهرة، يتقاضى فقط 1.6 مليون جنيه إسترليني





زينتشينكو، لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الأوكراني، يتقاضى 1 مليون جنيه إسترليني





إيريك جارسيا مدافع الفريق والمنتخب الإسباني، والذي بات قريبًا للغاية من الانتقال لبرشلونة، يتقاضى فقط 750 ألف جنيه إسترليني، أي أقل من نصف ما يتقاضاه " رمضونا"





أما بالنسبة للاعبي بايرن ميونخ، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، فيتقاضى تشوبو موتينج مهاجم المنتخب الكاميروني ولاعب الفريق مبلغ 884 ألف جنيه إسترليني سنويًا، أما جمال موسيالا، والذي سيشارك مع المنتخب الألماني شهر مارس المقبل، يتقاضى فقط 41.548 ألف جنيه إسترليني، أي أن رمضان صبحي يتقاضى 44 ضعف أجر موسيالا.





هناك بعض الأندية بدأت في مراجعة مسألة الرواتب الضخمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، فهل تراجع الفرق المصرية ذلك الأمر بعد الإطلاع على رواتب كبار اللاعبين في كبار الأندية الأوروبية.

نشرت صحيفة " صن" البريطانية، قائمة برواتب لاعبي مانشستر سيتي وليفربول لهذا العام.