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تعليم

طلاب أولى ثانوي يبدأون امتحاناتهم الإلكترونية بالعربي والأحياء

السبت 27/فبراير/2021 - 08:05 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
يبدأ طلاب الصف الأول الثانوي اليوم، السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث يمتحن الطلاب في مادة اللغة العربية (90 دقيقة) من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا.

كما يؤدي الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية امتحان الأحياء (45 دقيقة) من 11:30 لـ 12:15 ظهرا.

وقررت وزارة التربية والتعليم، أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقية لباقي الفئات (التي لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المعلن، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المدرسة.

وطالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بمراعاة الزمن المخصص للإجابة عن كل مادة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

أكدت وزارة التربية والتعليم انه في حالة الإصابة أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا خلال فترة امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي "الالكترونية" التي ستبدأ غدا السبت ، على ولي الأمر ان يقوم  بإخطار المدرسة بالحالة فور حدوثها.



وقالت وزارة التربية والتعليم : سيكون على ولي الأمر فقط  تقديم التقارير الطبية الدالة على ذلك معتمدة من مستشفى حكومية أو التأمين الصحي إلى إدارة المدرسة لتأجيل الامتحان واداؤه في وقت لاحق يحدد من قبل الوزارة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أداء الامتحان ورقيًا بالنسبة للطلاب الذين يؤدون الامتحان إلكترونيا، مشيرةً إلى أنه سيتم تحرير محضر إثبات حالة في حالة التعذر عن أداء الامتحان إلكترونيا.

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