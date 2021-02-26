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رياضة

نصف مليون.. تفاصيل جديدة فى تحقيق الزمالك مع خالد رفعت

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:13 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن استقرار مجلس إدارة نادي الزمالك ممثلا في اللجنتين القضائية والتنفيذية على إحالة خالد رفعت مدير التسويق بالنادي للتحقيق.

يأتي هذا بسبب أزمة الملابس التي حدثت مؤخرا قبل سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم الى السنغال.

وأشار المصدر أن خالد رفعت تسبب في حدوث أزمة كبيرة قبل سفر بعثة الفريق الأبيض للسنغال  وذلك من خلال شراء ملابس خارجية للفريق بـمبلغ 490 ألف جنيه غير مطابقة للمواصفات وهو ما يستلزم إحالته للتحقيق.


وطلب الجهاز الفني والإداري للفريق سرعة توفير ملابس خارجية قبل السفر للسنغال ،وتم تكليف خالد رفعت بهذا الموضوع فعرض على اللجنة نوعية الملابس الأصلية للشركة التي يتعامل معها الفريق، وتمت الموافقة على شراء الملابس؛ ولكن عندما وصلت دفعة الملابس للنادي تم اكتشاف أنها ليست بالمواصفات المطلوبة، واعترض عليها لاعبو الفريق وشنت جماهير الزمالك على مواقع السوشيال ميديا هجوما شديدا على نوعية الملابس التي ارتداها اللاعبون خلال الرحلة.

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