الصحة العالمية تكشف مدى خطورة تفشي سلالة H5N8 من أنفلونزا الطيور بين البشر

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن خطر انتشار سلالة H5N8 من أنفلونزا الطيور بين البشر، يبدو منخفضا؛ وذلك بعدما رصدت إصابات للمرة الأولى لدى عاملين في مزرعة روسية.





وذكرت "آنا بوبوفا" رئيسة هيئة "روسبوتريباندزور" للرقابة على صحة المستهلك، أن روسيا رصدت أول حالة إصابة بإنفلونزا H5N8 انتقل فيها الفيروس من الطيور إلى البشر، وقامت بإبلاغ منظمة الصحة العالمية بالأمر، وفقا لوكالة "رويترز".





وكشف بيان صادر عن الصحة العالمية عن إصابة 7 أشخاص في روسيا بالفيروس، لكن لم تظهر على أي من المصابين أعراض في أعقاب تفشي الفيروس بمزرعة للدواجن بمنطقة أستراخان الجنوبية.





وأوضحت المنظمة أن نفوق أكثر من 100 ألف من بين الطيور في المزرعة والتي يبلغ عددها 900 ألف دجاجة في ديسمبر كان السبب وراء بدء التحقيق.





وأضافت "استنادا للمعلومات المتاحة حاليا، لا يزال خطر انتقال العدوى من إنسان لآخر منخفضا"، بحسب الوكالة.



