ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة العالمية تكشف مدى خطورة تفشي سلالة H5N8 من أنفلونزا الطيور بين البشر

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:25 م
الصحة العالمية تكشف
الصحة العالمية تكشف مدى خطورة تفشي H5N8 بين البشر
Advertisements
قسم الخارجي
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن خطر انتشار سلالة H5N8 من أنفلونزا الطيور بين البشر، يبدو منخفضا؛ وذلك بعدما رصدت إصابات للمرة الأولى لدى عاملين في مزرعة روسية.

وذكرت "آنا بوبوفا" رئيسة هيئة "روسبوتريباندزور" للرقابة على صحة المستهلك، أن روسيا رصدت أول حالة إصابة بإنفلونزا H5N8 انتقل فيها الفيروس من الطيور إلى البشر، وقامت بإبلاغ منظمة الصحة العالمية بالأمر، وفقا لوكالة "رويترز".

وكشف بيان صادر عن الصحة العالمية عن إصابة 7 أشخاص في روسيا بالفيروس، لكن لم تظهر على أي من المصابين أعراض في أعقاب تفشي الفيروس بمزرعة للدواجن بمنطقة أستراخان الجنوبية.

وأوضحت المنظمة أن نفوق أكثر من 100 ألف من بين الطيور في المزرعة والتي يبلغ عددها 900 ألف دجاجة في ديسمبر كان السبب وراء بدء التحقيق.

وأضافت "استنادا للمعلومات المتاحة حاليا، لا يزال خطر انتقال العدوى من إنسان لآخر منخفضا"، بحسب الوكالة.

وأشارت المنظمة إلى بداية ظهور سلالة H5N8 لدى الطيور منذ العام الماضي، في بلدان مثل بريطانيا وبلغاريا والتشيك وألمانيا والمجر والعراق واليابان وهولندا وبولندا وروسيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فيروس H5N8.. روسيا تعلن أول إصابة بوباء مُعدٍ جديد

بعد إعلان روسيا تفشي وباء جديد .. أعراض الإصابة بفيروس H5N8

هل لحوم الدجاج تنقل إنفلونزا الطيور الجديدة إلى البشر .. والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة

الصحة العالمية تعلق على رصد أول إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور H5N8 في روسيا

ترشيحاتنا

شيرين رضا في ضيافة الابلة فاهيتا.. الهضبة رومانسي ولسه بيغني لي.. وراسمة 9 تاتو على جسمى وعشت احلى قصة حب وانا عندي 11 سنة

هيثم عرابي: فرجاني ساسي لن يجدد عقده مع الزمالك

ندفع قيمة عقده بالكامل.. الزمالك: راتب فرجاني ساسي أكثر من ضعف أعلى لاعب في مصر

بعد مضي 40 عامًا.. عبوة مشروبات غازية تكشف هوية قاتل امرأة ثلاثينية

حكم تأخير الصلاة بعذر أو بدون عذر.. المفتي السابق يجيب

مدرب سيمبا: توقيت مباراتنا مع الأهلي ليست سببا في هزيمتنا له

Advertisements

الأوقاف: إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان بضوابط احترازية

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر

الأكثر خطورة.. ما لا تعرفه عن سلالة الشيطان من فيروس كورونا

الزمالك يرد على جالاتا سراي ويكشف تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد

غدا.. قطع المياه عن العمرانية الشرقية والغربية لمدة 8 ساعات.. اعرف السبب

رغم سنوات من دفن الموتى.. شاهد القبر يدفن حانوتيا حيًا أسفل حجارته| صور

بسعر خرافى.. سامسونج تطلق رسميا هاتف Galaxy A32 4G.. سعر ومواصفات

الثلاثاء يوم الأمجاد البطولية.. تعرف على أصل تسمية أيام الأسبوع ولأي عصر تعود

طلاب أولى ثانوي يبدأون امتحاناتهم الإلكترونية بالعربي والأحياء

ندفع قيمة عقده بالكامل.. الزمالك: راتب فرجاني ساسي أكثر من ضعف أعلى لاعب في مصر

لقيت ماما بتتقتل في التليفزيون.. نجم واما يروي حكايات طريفة لوالدته.. أول ظهور للفنانة عفاف حمدي مع ابنها نادر حمدي وزوجته سارة

معايشة مش احتراف.. هيثم عرابي يكشف عن عرض إيطالي وهمي للاعب الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات رينو لوجان 2021 أتوماتيك e3 .. صور

ماركات عالمية.. تعرف على تفاصيل إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر