وزير السياحة والآثار: لن يتم فتح فاترينة توت عنخ آمون للتصوير مع القناع

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أنه لن يتم فتح فاترينة توت عنخ آمون للتصوير مع القناع ورفضنا عروض بآلاف الدولارات.





وأضاف العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"،:" "سوهاج محافظة غنية جدًا بالآثار ولكنها لم تأخذ نصيبها من السياحة حتى الآن"، لافتًا إلى أنه يتم تطوير البنية الأساسية والطرق في سوهاج من أجل ترويج السياحة فيها.





ونوه إلى أنه خلال الـ6 أشهر المقبل سيتم الانتهاء من المتحف المصري الكبير ولن تتم إقامة حفل الافتتاح إلا بعد التأكد من حضور أعداد كبيرة من الشخصيات العالمية.





كما أكد أنه يتوقع عودة حركة السياحة إلى طبيعتها في مصر في خريف 2022.