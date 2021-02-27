عمرو أديب: ارتداء الكمامة سيكون لمدة 5 سنوات.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العلماء البريطانيين أشاروا إلى أن العالم سيظل يرتدي الكمامة للوقاية من الإصابة من فيروس كورونا لمدة خمسة سنوات مقبلة.





وأوضح أديب خلال تقديمه برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" من الجيد أن تصبح الكمامة عادة حتي يتوقف الجميع عن العادات السيئة من التقبيل خلال التحية أو السلام باليد أو استخدام أدوات بعضهم البعض".





وأشار إلى ان التقارير في الولايات المتحدة تقول أن من بين كل 3 أشخاص يقبل شخص علي اللقاح، مردفا:" ننتظر لنري مدي إقبال المصريين علي اللقاحات خلال الأيام المقبلة".



