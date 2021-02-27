الزمالك: بدأنا العمل على مشروع فرع 6 أكتوبر بإستاد يسع 50 ألف مشجع

كشف طارق حشيش المستشار المالي للزمالك أن النادي شرع في تفعيل بروتوكول التعاون الذي وقعه مع وزارة الإنتاج الحربي، لبناء فرع النادي بالسادس من أكتوبر.





وقال حشيش في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "بدأنا تفعيل بروتوكول التعاون مع الإنتاج الحربي من أجل بناء فرع الزمالك في 6 أكتوبر ومشروع الاستاد، والتكلفة الخاصة بالإستاد فقط تصل إلي مليارات".





وتابع: "الأمر لا يتعلق بالنادي فقط، لكن هناك استاد وفندق للاعبين، والخطة الزمنية أنه خلال السنة الأولى بداية المرحلة الأولى من المشروع موجهة للأعضاء المتقدمين للاشتراك في النادي".





وأضاف :"لدينا خطة لبداية الأعمال التنفيذية لإنشاء فرع النادي والاستاد".





وواصل :"الخطوات الأولى الخاصة بالإستاد هي التصميمات والرسومات الخاصة به، والاستاد الآن أصبح يعتمد على التكنولوجيا والآن نقوم بتحديث هذا الجانب في الرسومات والدراسات الحالية ليكون لدينا استاد عظيم يليق بالزمالك".





واستطرد :"السعة الخاصة بالإستاد ستكون بين 40 و 50 ألف مشجع ويمكن أكثر لكن هذا هو المتوسط المتوقع".





واختتم قائلًا :"إذا بدأنا الشهر المقبل في العمل على أرض الواقع من الممكن أن نفتح الباب لطلب العضوية في فرع 6 أكتوبر".