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الأرصاد الجوية: طقس اليوم دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري.. فيديو

السبت 27/فبراير/2021 - 09:29 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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ياسمين القصاص
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، تقريرا عن حالة الطقس اليوم السبت في جميع محافظات الجمهورية، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، غائم بشكل جزئي على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة.

ويسود طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والرياح معتدلة، بينما يسود طقس دافئ نهارا، بارد ليلا على جنوب سيناء والرياح معتدلة، بينما يسود طقس دافئ نهارا على شمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة.

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار، فمن المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية على فترات متقطعة وعلى بعض المناطق، بالإضافة إلى شبورة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

القاهرة الصغرى 11 والعظمى  23

الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 19

 مطروح الصغرى 11 والعظمى 18

شبين الكوم  الصغرى 11 والعظمى 21

 طنطا الصغرى 11 والعظمى 21
 
دمنهور الصغرى 11 والعظمى 20
  
بلطيم الصغرى 12 العظمى 20
  
السلوم الصغرى 10 والعظمى 19
 
سيوة الصغرى 10 والعظمى 22
 
بورسعيد الصغرى 13 العظمى 20
 
دمياط الصغرى 12 والعظمى 20
 
الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 21
 
الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22


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