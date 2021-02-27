دفنها حية وهرب.. زوج يتخلص من زوجته بسبب الجدال

كثرت مشكلات العنف ضد المرأة في الآونة الأخيرة في مختلف دول العالم، فأحدث واقعة جرت في أمريكا، حيث قام الزوج بضرب زوجته وحاول دفنها حية بينما هاجمها على أحد الشواطئ في كاليفورنيا.





قامت الزوجة بالاتصال اليائس بالشرطة لإبلاغها أن زوجها "خوسيه لويس ماريس" من وادي "مورينو " البالغ من العمر 23 عامًا ، حاول قتلها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وعثر الضباط على زوجة "ماريس" على الرصيف وتم نقلها إلى مستشفى سان دييجو لإصابتها بصدمة خطيرة، وقالت المرأة للشرطة إن الزوجين كانا يتجادلان على طول الطريق عندما ساءت الأمور.





ثم اوقف السيارة أمام حفرة وحاول إلقائها بداخلها في الرمال وركلها مرارًا أثناء محاولته دفنها ووضع الرمال عليها، وعندما مر بهم شخص فر الزوج هاربًا بينما كانت هي تستعيد توازنها حتى خرجت من الحفرة.





وقالت الشرطة إنه تم العثور عليه في الفناء الخلفي لمنزل في شارع ألاميدا بعد فترة وجيزة واتهم بمحاولة القتل والاعتداء الذي تسبب في إصابات جسدية كبيرة والعنف المنزلي والسجن الباطل وانتهاك الإفراج المشروط





أفادت وكالة الأنباء المحلية أنه وفقًا لإدارة الإصلاحيات في كاليفورنيا ، كان ماريس متهمًا أدين بسرقة السيارات والسطو.