سيراميكا كليوباترا يجهز أحمد ياسر ريان لمنتخب مصر





يأتى ذلك بسبب تراجع أداء مهاجمي الأهلي والزمالك في تلك الفترة الصعبة التى عاشتها الكرة المصرية وهو ما انعكس علي أداء منتخبنا الوطني في المحافل القارية والعالمية.





ولم يكن لـ مصطفى محمد نجم الزمالك المعار لفريق جالطة سراي التركي الخبرة والكفاءة اللازمة لقيادة هجوم الفراعنة بجانب عدم اقتناع كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني بأداء أحمد حسن كوكا المحترف ضمن صفوف أولمبياكوس اليوناني .





وأصبح مركز المهاجم الصريح حديث كل عشاق الكرة المصرية حول الأحقية بقيادة الفراعنة الفترة المقبلة ، ومع صعود سيراميكا كليوباترا الي الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه وإيمانه بقدرات الشباب والاعتماد عليهم في مسيرته ظهر نجم أحمد ياسر ريان بعدما كان حبيس لدكة الأهلي في ظل وجود أكثر من لاعب .





الأهلي يملك عددا كبيرا من المهاجمين مثل بواليا المنتقل حديثا من الجونة ومحمد شريف وصلاح محسن وهو ما دفع أحمد ياسر ريان للخروج على سبيل الإعارة الى نادي سيراميكا كليوباترا .





ونجح احمد ياسر ريان في تسجيل 6 أهداف مع سيراميكا كليوباترا خلال 5 مباريات وهدف في مباراة الكأس أمام غزل المحلة ليصعد سريعا إلى وصافة هدافي الدوري الممتاز خلف يوسف أوباما لاعب الزمالك برصيد 7 أهداف.





وأصبح احمد ياسر ريان احد ابرز أسماء المهاجمين في الكرة المصرية حاليا وإذا استمر على تسجيله للأهداف سيتوج بسهولة نهاية الموسم بلقب الهداف ويتربع على عرش افضل مهاجم داخل مصر .

يعاني منتخب مصر من نقص كبير في مركز المهاجم الصريح وظهر ذلك خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية وبطولة كأس العالم التى استضافتها روسيا في 2018 .