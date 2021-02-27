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رياضة

مدرب صن داونز يكشف سبب رفضه العمل مع موسيماني في النادي الأهلي

السبت 27/فبراير/2021 - 12:49 م
صدى البلد
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محمد السعيد
كشف رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب الأفريقي، سبب رفضه العمل مع بيتسو موسيماني في الجهاز الفني للنادي الأهلي.

وقال موكوينا ، في تصريحان لإذاعة" " SAFM": موسيماني طلب مني العمل معه في منصب المدرب المساعد في جهازه الفني للأهلي، لكن كان علي أن أظهر الولاء لـ موتسيبي رئيس نادي صن داونز بالبقاء مع الفريق، بعد أن رحب بعودتي العام الماضي".

وتابع:" احترم موسيماني ولم أرفض العمل معه لمجرد الرفض، لكن كان علي قبول مهمة تدريب صن داونز، لأنها تحفزني كثيرا".

كان موسيماني تولي تدريب الأهلي في شهر أكتوبر الماضي، خلفا للسويسري رينيه فايلر لأسباب عائلية.

ونجح موسيماني، في قيادة الأهلي لحصد كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، بعد أقل من 5 أشهر على توليه قيادة المارد الأحمر.
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