ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جمال سليمان وباسل الخياط ينضمان لنخبة المكرمين في المؤتمر الدولي للتميز والجودة

السبت 27/فبراير/2021 - 12:49 م
جمال سليمان وباسل
جمال سليمان وباسل الخياط
Advertisements
محمد نحلة
أعلنت اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للتميز والجودة برئاسة دكتور إبراهيم مرسال عن انضمام النجم السوري جمال سليمان والفنان السوري باسل الخياط لنخبة النجوم المكرمة خلال الدورة الثامنة للمؤتمر في إحدى الفنادق الكبرى يوم ٥ مارس، وقد أعلن المؤتمر من قبل عن تكريم النجمة يسرا والفنانة نيللي كريم خلال نفس الحفل الذي يكرم من خلاله نخبة من الشخصيات المهمة في مختلف مجالات الحياة بتنظيم من مؤسسة دايموند بيراميد العالمية. 

وقال الدكتور مرسال إبراهيم، إن دورة المؤتمر هذا العام تتناول مبادئ التميز ودورها في تقليص الهدر وتعزيز الإنتاجية وترسيخ مقومات التميز وتسليط الضوء على ضرورة انتقاء الشخصيات والشركات المتميزة في العمل وأيضا طرق التأثير الفريدة للخريطة الجينية علي الشخصيات الهامة وللوصول إلي الارتقاء الذاتي وأعلى درجات التميز والجودة في الحياة.
 
كما يكرم احدي اهم رواد الاعمال في التحول الرقمي الحكومي أحمد سمير حنفي والدكتور وليد عبدالغفار استشاري جراحات المناظير نساء وتوليد والدكتورة سارة فؤاد فايز استشاري طاقة انسانية ونفسية ودكتورة الصحة النفسية سالي سمير ويلنس، والنائب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر والدكتورة أنيسة حسونة مديرة مستشفى الناس الخيري والنائب المتميز مجدي مليك.

وتعتبر الدورة الثامنة من مؤتمر التميز والجودة هو استمرارًا لنجاح المؤتمر الذي استمر ل٨ سنوات، وجاءت الدورة السابعة مميزة بتكريم الموسيقار العالمي عمر خيرت والنجم أحمد السقا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا .. فولكس تكشف عن إصدارها الخاص جولف GTI 45 CLUBSPORT

بإطلالة ملفتة.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

سوزوكي وتويوتا وبروتون.. منافسة قوية لأصحاب الـ7 مقاعد بالأسعار.. صور