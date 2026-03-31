وزير الخارجية يلتقي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء ٣١ مارس، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، حيث تناول اللقاء متابعة نشاط المنظمة منذ اختيار السفير محمد العرابي رئيساً لها، بما يعكس الثقة في الدور المصري الريادي في دعم العمل الأفروآسيوي، إلى جانب بحث سبل تفعيل أنشطة المنظمة خلال المرحلة المقبلة وتعزيز إسهامها في دعم قضايا التنمية ومكافحة الفقر وترسيخ مبادئ السلم والأمن.

أشاد وزير الخارجية بالدور التاريخي الذي تضطلع به المنظمة منذ تأسيسها في القاهرة، باعتبارها منصة لتعزيز التضامن بين شعوب أفريقيا وآسيا، ودعم نضالها المشترك في الدفاع عن السيادة الوطنية، بما يسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي وتعزيز فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً أهمية التنسيق بين الجهات الوطنية لدعم أنشطة المنظمة وتعزيز دورها في مجالات التنمية وحقوق الإنسان والحوار السلمي، بالإضافة إلى مواصلة تطوير عمل المنظمة وتعزيز إسهامها في دعم قضايا الشعوب الأفروآسيوية.

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي استعداد الوزارة لدعم أنشطة المنظمة وبرامجها، لا سيما في المجالات الاجتماعية والإنسانية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور العمل الأهلي في دعم جهود التضامن بين الشعوب الأفروآسيوية.

كما أعرب السفير محمد العرابي عن تقديره للدعم الذي توليه الدولة المصرية للمنظمة، مؤكداً حرصه على تطوير وضعيتها وتعزيز دورها كمنصة فاعلة للتضامن بين شعوب أفريقيا وآسيا ودول الجنوب العالمي، والعمل على توسيع نطاق أنشطتها وبرامجها بما يخدم قضايا التنمية والسلم والأمن، ويعكس تطلعات شعوب القارتين نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.