قبل انطلاق الحملة.. صحة الإسماعيلية تؤكد عدم وجود آثار جانبية لتطعيم شلل الأطفال

حرص اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على متابعة اِستعدادات مديرية الصحة بالإسماعيلية تحت إشراف دكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم لـ 5 سنوات والتي تبدأ غدا الأحد وحتى الأربعاء الموافق 3مارس 2021 وذلك "للأطفال المصريين وغير المصرين".





من جهته أكد الدكتور علي حطب، وكيل صحة الإسماعيلية، في تصريحات خاصة، إنه لا يوجد آثار جانبية للتطعيم، كما ستوجه الصحة فرق متنقلة إلي الوحدات السكنية بالقرى والمدن من 8 صباحًا إلى 5 مساءًا بالإضافة إلي فرق ثابتة في المراكز الطبية من 8 صباحًا إلى 8 مساءًا ووحدات طب الأسرة في جميع الإدارات الصحية بمحافظة الإسماعيلية.



