قبل انطلاق الحملة.. صحة الإسماعيلية تؤكد عدم وجود آثار جانبية لتطعيم شلل الأطفال

كشفت مصادر طبية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية تفاصيل التجهيزات لأكبر حملة شلل أطفال خلال العام الجاري 2021.
وأطلقت صحة الاسماعيلية حملة توعوية بأهمية التطعيم ضد شلل الأطفال، تحت شعار "لو بتحبوهم- طعموهم".
وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لصدي البلد "، أن التطعيم عبارة عن نقطتي شلل الأطفال، مؤكدة أنه آمن وبالمجان عن طريق فرق وزارة الصحة المدربة في كل مراكز والفرق المتحركة بجميع شوارع وميادين الإسماعيلية.
ونفت المصادر وجود موانع للتطعيم، مؤكدة أن التطعيم آمن ولا يوجد شيء مقلق من تناوله، موضحة أن التطعيم سيتم على حملتين قوميتين، ومدة الحملة الواحدة 4 أيام فقط، لافتة إلى انطلاق الحملة الثانية بعد مرور شهر على انطلاق الحملة الأولى، على 4 أيام أيضا.
وتابعت المصادر: "يجب تطعيم الطفل خلال مدة الحملة الأولى، وبعد مرور شهر، التوجه بالطفل لأقرب مركز طبي أو وحدة صحية، للحصول على جرعة التطعيم الجديدة بالحملة الثانية".
وتعتزم وزارة الصحة والسكان تنفيذ حملتين قوميتين للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال باستخدام الطعم الفموي "سابين أحادي التكافؤ نمط 2"، من شقة إلى شقة، بجميع المناطق الحضرية والريفية على مستوى محافظات الجمهورية.
جاء ذلك في خطاب أرسله الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، لتحديث خطة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال على كافة المستويات.
وبحسب الخطاب، تستهدف الحملة الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم إلى 5 سنوات مجانًا.
ووجه رئيس قطاع الطب الوقائي بإعداد خطة توزيع الطعوم وإدارتها، وتحريك المجتمع للاستجابة للحملة، وتوفير الفرق الطبية والتنسيق مع المعاهد الفنية الصحية ومدارس التمريض وعقد الاجتماعات اللازمة لهم، مع ضرورة تدريب جميع أعضاء الفرق المشاركة بالحملة على كيفية التطعيم وحفظ الطعم.