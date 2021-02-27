بالأصفر الجريء.. مي سليم بإطلالة تخطف الأنظار على انستجرام

نشرت الفنانة مي سليم، صورة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة انيقة ولافته تكشف جمالها.





وتألقت بها مي سليم ، بفستان لافت من الستان بالون الاصفر، ومكشوف من الاكتاف ليبرز عن جمالها واناقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك اللامع الذى يبرز جمال انوثتها.





كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، واختفت بوضع قرط طويل باللون الفضي مع خاتم لليد.