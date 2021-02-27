ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالأصفر الجريء.. مي سليم بإطلالة تخطف الأنظار على انستجرام

السبت 27/فبراير/2021 - 02:15 م
مي سليم
مي سليم
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة مي سليم، صورة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة انيقة ولافته تكشف جمالها.

وتألقت بها مي سليم ، بفستان لافت من الستان بالون الاصفر، ومكشوف من الاكتاف ليبرز عن جمالها واناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك اللامع الذى يبرز جمال انوثتها.

كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، واختفت بوضع قرط طويل باللون الفضي مع خاتم لليد.
بالأصفر الجريء.. مي سليم بإطلالة تخطف الأنظار على انستجرام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بفستان أنيق .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

احتفالا بالكريسماس.. روبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بـ مكياج مثير ولافت.. منى زكي بإطلالة تخطف الأنظار

شاهد.. داليا مصطفى تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

فستان يكشف مفاتنها.. ميريهان حسين تثير الجدل في أحدث ظهور لها

بفستان لافت.. إنجي المقدم بإطلالة تخطف الانظار على إنستجرام

ترشيحاتنا

تدخل الوزير وطلب النيابة لعقد اللاعب .. القصة كاملة حول مفاوضات تجديد الزمالك مع ساسي

الحكم على شاب قتل خطيبته ثم وضعها في كيس بلاستيكي وطلب بيتزا

تقاعس المتهمة الأولى عن اتخاذ الإجراءات القانونية.. إحالة المتورطين في كارثة عقار الإسكندرية المائل للمحاكمة

6 كلمات قبل النوم تقيك من عذاب الأخرة.. رددها 3 مرات

أخبار الرياضة| رضا عبد العال يفتح النار على باتشيكو.. الزمالك يعلن تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد لجالاتا سراي.. وهيثم عرابي يكشف تفاصيل العرض الوهمي لضم نجم الأهلي

بعد هدفه الصاروخي في الشناوي.. تقرير: الأهلي يفاوض ميكيسون نجم سيمبا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر الجريء.. مي سليم بإطلالة تخطف الأنظار على انستجرام

شاهد.. نيسان X-Trail تظهر بترقيات جديدة

رسميا .. فولكس تكشف عن إصدارها الخاص جولف GTI 45 CLUBSPORT