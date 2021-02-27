بعد أيام من الزواج.. رجل يقتل زوجته الحامل بطريقة بشعة

حرك التجاهل وعدم الاهتمام مشاعر الغضب داخل رجل فبسبب عدم ترحاب زوجته به عند عودته إلى المنزل، قام بطعنها عدة مرات هي وطفلتها.





نفذ الزوج البالغ من العمر 25 عامًا جريمته الوحشية في حق زوجته الحامل حديثًا والبالغة من العمر 30 عامًا، وطفلتها من الزوج الأول البالغة من العمر 5 سنوات، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





سدد الزوج الروسي طعناته في قلب زوجته الحامل حديثًا، وعندما حاولت طفلتها الصغيرة حمايتها غرس السكين في جسدها عدة مرات حتى توفيت الأم والطفلة، داخل منزلهم.





فيما ألقت السلطات الروسية القبض على الزوج الذي يعمل رجل إطفاء، بعد ارتكابه عدد من الجرائم البشعة في حق عائلته، وقد اعترف الرجل أن زواجه من الضحية لم يكمل أسبوعين، وانه مدمن على شرب الكحول حتى سئمت منه زوجته الحديثة وباتت تتجاهله.





كما اعترف فى مقطع صوتى وهو يقول: "عدت إلى المنزل ولم تقل لي مرحبا، فغضبت ثم ذهبت إلى المطبخ وأخذت السكين وقتلتها ثم أشعلت النيران فى البيت لإتلاف الأدلة".