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سيارات

أستون مارتن تخطط لطرح إصدارات جديدة من النسخة DBX.. تفاصيل

السبت 27/فبراير/2021 - 03:01 م
استون مارتن DBX
استون مارتن DBX
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كشفت شركة استون مارتن الإنجليزية رائدة صناعة المحركات، عن أول نسخة لها من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام فئة الـ SUV، والتي تحمل اسم DBX، ولكن تسعى الشركة إلى تطوير هذه النسخة بحزمة جديدة من القدرات الفنية.

وأشارت التقارير إلى أن الإصدار DBX، سوف يجمع بين قدرات محرك V8 تيربو مزدوج بسعة 4000 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 700 حصان، ومحرك آخر كهربائي لتصل القوة الإجمالية نحو 800 حصان، ويرجح أن تكون الإصدارات الأخرى بمحرك سداسي الأسطوانات، أو V12 لا يعمل بمنظومة الطاقة الهجينة.

وبذلك ستنضم هذه الفئة إلى قائمة رولزرويس كالينان وبنتلي بنتايجا، كـ ثالث سيارة من فئة الـ SUV تعمل بمحرك V12، بينما تستمد النسخة الحالية من الايقونة DBX قوتها من سواعد محرك مكون من 8 اسطوانات، 4000 سي سي، بقوة 550 حصان، و بعوم دوران يبلغ 700 نيوتن/متر، متصل بصندوق تروس أوتوماتيكي الأداء مكون من 9 سرعات.

بينما تصل السرعة القصوى للسيارة الى 300 كم/ساعة، ويمكنها الانطلاق من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 4.5 ثانية فقط، إضافة إلى امتلاكها لمصابيح أمامية FULL LED، وشبكات تهوية أمامية متعددة المقاطع تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، و مصابيح ضباب تعمل بتقنية LED أيضًا.

وتحتوي على عجلات رياضية بلغ قياسها 22 بوصة، تتوسطها جنوط معدنية سوداء ذات تصميم هندسي أنيق، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، و شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 10.25 بوصة، تستخدم في عرض المعلومات والخرائط.

أستون مارتن تخطط لطرح إصدارات جديدة من النسخة DBX.. تفاصيل
أستون مارتن تخطط لطرح إصدارات جديدة من النسخة DBX.. تفاصيل
أستون مارتن تخطط لطرح إصدارات جديدة من النسخة DBX.. تفاصيل
أستون مارتن تخطط لطرح إصدارات جديدة من النسخة DBX.. تفاصيل
أستون مارتن تخطط لطرح إصدارات جديدة من النسخة DBX.. تفاصيل
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