جولة سياحية بالأهرامات لبعثتي التشيك والهند على هامش كأس العالم للرماية

نظمت إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش، اليوم السبت، جولة سياحية لبعثة منتخبي التشيك والهند بمنطقة أهرامات الجيزة.





وأبدى أعضاء البعثتين انبهارهم بالحضارة المصرية العريقة، وتميز معالمها السياحية المتنوعة، معربين عن سعادتهم بالتواجد في مصر المستضيفة لمنافسات كأس العالم للرماية بالخرطوش "الاسكيت والتراب".





وأكد لاعبو ولاعبات التشيك والهند على حسن استضافتهم وحفاوة استقبالهم بمصر، وتلبية متطلباتهم ورغباتهم من قبل اللجنة المنظمة للبطولة خلال فترة إقامتهم، مشيدين بحالة الأمن والاستقرار التي يلمسونها خلال تواجدهم بالقاهرة، وحرص الجميع على الحفاظ على سلامة وصحة اللاعبين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وحرص أعضاء البعثتين على التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع أهرامات الجيزة، وأبو الهول في جو ساده البهجة والسعادة، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش التي تقام بمصر في الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس 2021.



