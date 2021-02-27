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ديني

نجل الشيخ محمد حسان عن وفاة والده: شائعات لا أساس لها

السبت 27/فبراير/2021 - 03:29 م
الشيخ محمد حسان
الشيخ محمد حسان
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محمد صبري عبد الرحيم
نفى أحمد حسان، نجل الداعية الشيخ محمد حسان، الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا، بوفاة والده، مؤكدًا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال نجل الداعية الشيخ محمد حسان، في تصريح له: «خرج فضيلة الشيخ د. محمد حسان من غرفة العمليات وهو الآن بخير حال ولله الحمدُ والفضل والمنّة».

وواصل: «نُطمئنكم على صحة فضيلة الشيخ د. محمد حسان حفظه الله فهو بخير حال ولله الحمد، نسألُ الله أن يكفيه شرَّ كل حاسد وحاقد وكاذب ونسألهُ أن يُتمَّ شفائه على خير وأن يُبارك في عُمره وأن يُطيل بقائه في كمال عَافية وجميل سِتر».

وتابع نجل الداعية الشيخ محمد حسان: «نسألُ الله أن يتمَّ عليه العافية وأن يرده إلى دعوته وإلى أهله ومُحبّيهِ سالمًا غانمًا».
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