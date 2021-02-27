نجل الشيخ محمد حسان عن وفاة والده: شائعات لا أساس لها

نفى أحمد حسان، نجل الداعية الشيخ محمد حسان، الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا، بوفاة والده، مؤكدًا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.





خرج فضيلة الشيخ د. محمد حسان من غرفة العمليات وهو الآن بخير حال ولله الحمدُ والفضل والمنّة». وقال نجل الداعية الشيخ محمد حسان ، في تصريح له: «





وواصل: «نُطمئنكم على صحة فضيلة الشيخ د. محمد حسان حفظه الله فهو بخير حال ولله الحمد، نسألُ الله أن يكفيه شرَّ كل حاسد وحاقد وكاذب ونسألهُ أن يُتمَّ شفائه على خير وأن يُبارك في عُمره وأن يُطيل بقائه في كمال عَافية وجميل سِتر».



