حصاد الدوري الإماراتي.. الجزيرة ينتزع الصدارة من الشارقة

حقق فريق الجزيرة فوزًا كبيرًا على الشارقة بثلاثية نظيفة لينفرد بصدارة الترتيب العام للدوري الإماراتي في ختام الجولة الثامنة عشرة أمس، الجمعة.
وفض فريق العاصمة الشراكة مع مضيفه التي استمرت عدة مراحل بعد أن قدم نفسه بقوة في لقاء قمة الجولة التي شهدت أيضًا العديد من النتائج اللافتة أبرزها فوز بني ياس على عجمان والنصر على حتا وشباب الأهلي دبي على خورفكان وسقوط العين أمام مضيفه الظفرة.
وفي تقرير نشره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، شهدت الجولة إقامة 7 مباريات انتهت أربعة منها بفوز أصحاب الأرض مقابل اثنتين للضيوف، وتم تسجيل تعادل وحيد، وسجلت الفرق 24 هدفًا بمعدل 3.43 هدف في المباراة الواحدة، وحافظت 4 أندية على نظافة شباكها.
نتائج الجولة الثامنة عشرة
- الخميس
الظفرة 2 – العين 1
الفجيرة 0 – اتحاد كلباء 3
الوصل 2 – الوحدة 2
- الجمعة
النصر 2 – حتا 0
بني ياس 2 – عجمان 0
شباب الأهلي دبي 4 – خورفكان 3
الشارقة 0 – الجزيرة 3
ترتيب فرق الصدارة
1- الجزيرة: 40 نقطة من 18 مباراة
2- الشارقة: 37
3- بني ياس: 36
4- النصر: 33
5- شباب الأهلي دبي: 32
قراءة في النتائج
حل فريق الجزيرة ضيفًا ثقيلًا على الشارقة في قمة لقاءات الجولة التي حسمها الأخير وغاب عنها مدرب الأول لأسباب صحية وانتهت بثلاثية نظيفة سجلها أمجد ربيع (14) والنجم علي مبخوت (36 و90+1 من ضربة جزاء) لينفرد الفائز بصدارة الترتيب العام للمسابقة عن جدارة.
وعاد بني ياس صاحب المركز الثالث إلى الانتصارات بفوزه على عجمان بهدفين نظيفين سجلهما أحمد أبو ناموس (23) وجواو بيدرو (90+4 من ضربة جزاء) ليظل بذلك على بالقرب من المنافسة على المراكز الأولى.
وبالنتيجة ذاتها رد النصر ضيفه حتا حيث سجل هدفيه كل من جاسم يعقوب (85) وريان مينديز (90+4).
وتقدم شباب الأهلي دبي إلى المركز الخامس بفوزه على خورفكان بأربعة أهداف سجلها محمد مرزوق عبدالله (20)، يوسف جابر (30)، يحيى الغساني (82) وكارلوس إدواردو (89)، مقابل ثلاثة أهداف جاءت عن طريق عمر جمعة (28 ,46) وباولينهو (76).
واستغل شباب الأهلي خسارة العين أمام الظفرة بهدفين سجلهما ماكيتي ديوب (34 و77 من ضربة جزاء) مقابل هدف لكودجو لابا (50 من ضربة جزاء)، في حين تغلب اتحاد كلباء على الفجيرة بثلاثية نظيفة سجلها بينيل ملابا (45+3 من ضربة جزاء و78) و محمد سبيل (53).
وتعادل الوصل مع ضيفه الوحدة بهدفين لكل منهما، سجل للأول فابيو دي ليما (8 و77 من ضربتي جزاء)، فيما جاء هدفي الثاني بواسطة لي ميونغ-جو (42) وعمر خربين (82).
ترتيب الهدافين
17 هدف - علي مبخوت (الجزيرة)
16 - فابيو ليما (الوصل)
14 - جواو بيدرو (بني ياس)
12 - ويليتون سواريز (الشارقة)
11 - ايغور كورونادو (الشارقة)، ايغور جيسوس (شباب الأهلي دبي)
أبرز نجوم الجولة
فرض نجم فريق الجزيرة علي مبخوت حضوره في الجولة بعد أن سجل هدفين في لقاء القمة أمام الشارقة ليحسم الصراع لصالح فريقه. في المقابل سجل السنغالي ماكيتي ديوب هدفين لفريقه الظفرة ضمنا النقاط الثلاث أمام العين.
وواصل البرازيلي فابيو دي ليما هوايته المفضلة بالتسجيل حينما وقع على ثنائية في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بين الوصل والوحدة، كما سجل بينيل ملابا هدفين قاد من خلالهما اتحاد كلباء لتحقيق الفوز على الفجيرة.