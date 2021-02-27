وزير النقل يشهد وضع حجر الأساس لـ مشروع تحيا مصر المنصورة

شهد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الدقهلية، وضع حجر الأساس وتدشين المشروع العملاق تحيا مصر المنصورة الذي يعتبر واحدًا من أكبر المشروعات التنموية الخدمية الترفيهية السكنية الإدارية على مستوى الجمهورية.





وأكد وزير النقل أن اليوم هو بداية انطلاق المراحل التنفيذية لهذا المشروع القومي الهام الذي يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء المملوكة للدولة في كل عواصم المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي مثل الزقايق ودمنهور وطنطا لإقامة مشروعات سكنية خدمية تخدم المواطنين وخاصة مع سياسة الدولة في المحافظة على المسطحات الخضراء والرقعة الزراعية الحالية والعمل على زيادتها، موضحا أنه يعكس الاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للسكة الحديد ضمن خطة الوزارة لاستغلال كل الإمكانات في السكة الحديد لتعظيم مواردها للاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.





وأضاف الوزير أن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136000 متر مربع وسيخدم أهالي محافظة الدقهلية والمنصورة ويقدم لهم خدمات متميزة وسيشكل طفرة عمرانية حضارية تجمع بين العائد الاستثماري والعائد المجتمعي في منظومة متوازنة شديدة التميز تخلق فرص عمل وتساهم في تحقيق اعلى مستوى من الخدمات، لافتا الى أن المشروع يضم مجموعة من الأراضي المتميزة في مدينة المنصورة ومدينة طلخا وستقام على تلك الأراضي مشروعات متنوعة سكنية وإدارية وترفيهية وخدمية وتقدم للدولة عوائد تنموية كبرى فضلا عما تقدمه من عائد مجتمعي.







وأوضح أن هناك دراسة لتطوير حديقة الحيوان بالمنصورة ضمن المشروع الكبير (تحيا مصر المنصورة) وأنه تم عمل دراسة مرورية للمشروع بحيث يحقق السيولة المرورية المطلوبة في منطقة المشروع والمناطق المحيطة بالإضافة إلى رفع كفاءة المرافق الموجودة والمحيطة للمشروع، مضيفًا أنه تم مراعاة البعد الثقافي في المشروع حيث سيتم إنشاء قصر ثقافة يقع على ممشى رئيسي في منطقة الفرنساوي خاصة مع تاريخ المنصورة العريق في المجال الثقافي، لافتا إلى أنه تم مراعاة الحفاظ على المساحات الخضراء بالمشروع والاماكن كثيفة الأشجار وخاصة المعمرة وأنه تم التنسيق مع كل الوزارات التي لها أراضي ضمن المشروع وفق الإطار العام لاستغلال أراضي الدولة وهي وزارات (التنمية المحلية – قطاع الأعمال – الثقافة – الري والموارد المائية – محافظة الدقهلية).





جدير بالذكر أن أهم المشروعات التي تدخل في نطاق تحيا مصر المنصور(مشروع المنصورة جيت علي أرض طلخا ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي وحديقة عامة وبرج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية، ومشروع المنصورة جراند علي أرض الثلاجة وهو عبارة عن اثنين برج تجاري/ اداري/ سكني، ومشروع المنصورة بلازا أعلي أرض الهابي لاند وسكن ونادي السكة الحديد ويتكون من مركز طبي إداري استثماري وأبراج سكنية وفندق 4 نجوم وحديقة عروس النيل بالإضافة الى مشروع المنصورة داون تاون على أرض الفرنساوي وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومول تجاري وابراج سكنية وكذلك مشروع ممشي أهل مصر بطول 1500 متر يمتد من مبنى محافظة الدقهلية إلى كوبري طلخا.