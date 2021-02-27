غفوة فـ أزمة فـ عقاب.. التفاصيل الكاملة لواقعة "مذيعة الروج" في نشرة التاسعة





مذيعة مخضرمة





مذيعة نشرة التاسعة على القناة الاولى أميمة تمام هي إحدى الوجوه المألوفة للجماهير، ومن أبرز من قدمت النشرة في ثوبها الجديد بعد تطوير القناة الأولى، ولها من الأرصدة لدى الجماهير ما يكفي ليتغاضى عن خطأ غير مقصود، لكن التليفزيون المصري بهالته الرسمية يظل صاحب الريادة الإعلامية دائما والخطأ فيه يصير مضاعفا.





بينما انتهت أميمة من تقدمة استهلال النشرة وتركت المساحة لزميلتها لاستكمال الباقي قبل الخروج الى فاصل قصير، لم تكن تعلم أن الكاميرا ستظل بصحبتها في كادر واسع يجمع المشهد كاملا، فأخرجت المذيعة "قلم روج" واستخدمته على الهواء استعدادا للظهور فيما بعد الفاصل.





ردود أفعال جدلية





ما بين الرفض والسخرية جاءت تعليقات الجمهور على السوشيال ميديا، والذين أبدوا تعجبا من موقف المذيعة، ومن سوء حظها أن النشرة كانت يتم بثها على صفحة القناة الاولى على موقع فيسبوك والتي تحظى بمشاهدة وتفاعل كبيرين.





البعض حاول التقليل من الامر باعتبار ان الخطأ وارد وأن المذيعة لم تعرف أنها تواجه الكاميرا، لكن أغلبهم استخدم تعبيرات ساخرة مثل "شكلها جات متأخرة، وواضح اننا فتحنا التليفزيون في وقت مش مناسب".





الخطأ وارد والتحقيق واجب





مصادر شرحت لـ صدى البلد كيفية حدوث الغفوة والوقوع في الخطأ، حيث قالت إن الخطأ وارد، والمذيعة أميمة تمام من أمهر من يقدم النشرة في التليفزيون المصري ومعروفة للجميع.





وتابعت المصادر: أساليب الإخراج المختلفة وكادر الصورة خانت المذيعة التي ظنت أن الكاميرا تركتها وانتقلت إلى زميلتها ولم تكن تدرك أن المخرج سيبث مقدمة النشرة عبر لقطة واسعة تظهر فيها الاثنتان معا.





الخطأ بحسب المصادر العاملة في التليفزيون لا يتحمله أحد بعينه، لكن ذلك لا ينفي التحقيق في الأمر، إذ أن الجميع يجب أن يتم التنسيق بينهم في العمل ويجب أن لا تحدث هذه الأمور مجددا.





واختتمت المصادر: جميع من يظهر على الشاشة يتصرف بحرية في حالة الـ out of camira والمذيعة تصرفت على هذا الأساس.





البيان الرسمي من الهيئة الوطنية للإعلام





في بيان رسمي، أحالت الهيئة الوطنية للإعلام فريق عمل نشرة التاسعة إلى التحقيق نظرا لما بدر منهم أمس الجمعة، وقال البيان إن فريق العمل ومذيعة النشرة لم يراعوا القواعد والمعايير المهنية لما ارتكبوه من خطأ أثناء قراءة عناوين الأخبار.





وأكدت الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين في بيان لها اليوم، على إحترافية وتميز كافة فرق عمل نشرة التاسعة الذين نقدر ونحترم جهودهم فى العمل وأن الخطأ وارد فى العمل البشرى، ولكن انطلاقا من ثوابت الوطنية للإعلام باحترام ضوابط وقواعد الظهور على الشاشة أمام جمهور المشاهدين واحتراما وتقديرا لحق المشاهد، وأيضا المبادئ والأسس التى وضعتها الوطنية للإعلام فى العمل داخل الاستديوهات فقد تم وقف فريق عمل نشرة التاسعة المذاعة أمس الجمعة عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات.

لم تكن تدرك المذيعة المخضرمة صاحبة التاريخ الإعلامي الكبير، أميمة تمام ان غفوة بسيطة وعدم تنسيق العمل بين المخرج ومذيعات نشرة التاسعة سيضعها في هذا المأزق الذي أُحيلت على أثره للتحقيق.