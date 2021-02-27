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محافظات

وكيل "الرياضة" في الدقهلية يتابع الإنشاءات بمركز شباب شها

السبت 27/فبراير/2021 - 04:47 م
صدى البلد
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همت الحسينى
زار علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم السبت، مركز شباب شها التابع لادارة شباب المنصورة لمتابعة سير العمل وتفقد الاعمال الانشائية بالمركز.

كان فى استقبال وكيل الوزارة  اثناء زيارته ابو المجد جابر احمد المدير التنفيذى لمركز شباب شها وأعضاء مجلس ادارة المركز، وذلك ضمن سلسة من الجولات المفاجئة لمتابعة سير العمل والانضباط داخل الهيئات الشبابية والاندية الرياضية بالمحافظة .

فيما تفقد عملية إحلال وتجديد مركز شباب شها وتابع الاعمال الانشائية بالمركز وخاصة الاعمدة الخرسانية وعملية التسليح بكل الاعمدة طبقا لكراسة الشروط قبل عملية وضع الخرسانة وتفقد الملعب بالمركز .

كما وجه وكيل الوزارة خلال الزيارة، سرعة الانتهاء من الاعمال خلال الفترة المحددة فى كراسة الشروط والالتزام بالمواصفات القياسية فى تنفيذ الاعمال واتخاذ الاجراءات الاحترازية بالنسبة للعاملين فى هذه العملية بمركز شباب شها.
وكيل "الرياضة" في الدقهلية يتابع الإنشاءات بمركز شباب شها
وكيل "الرياضة" في الدقهلية يتابع الإنشاءات بمركز شباب شها
وكيل "الرياضة" في الدقهلية يتابع الإنشاءات بمركز شباب شها
وكيل "الرياضة" في الدقهلية يتابع الإنشاءات بمركز شباب شها
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