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اقتصاد

اقتصاد الإمارات|الطاقة والبنية التحتية الإماراتية تستحدث منظومة مراقبة حية للجسور

السبت 27/فبراير/2021 - 04:58 م
اقتصاد الإمارات
اقتصاد الإمارات
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قسم الاقتصاد
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة نظام المراقبة الحية للجسور على الطرق الاتحادية، وهو نظام لتقييم حالة الجسور القائمة وتخطيط عمليات صيانتها، و يستهدف العمل على تنفيذ المبادرة بالتعاون مع جامعة باليرمو في إيطاليا.

وقال سهيل المزروعي، وزيرالطاقة والبنية التحتية   في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية " وام" إن  ستقوم الجامعة بتحليل البيانات بالتعاون مع الوزارة لوضع آلية للتنبؤ بحالة الجسور وتحديد نوعية الصيانات اللازمة.

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وقال: يمثل الابتكار انطلاقة حقيقة لرسم ملامح مستقبل أفضل ومزدهر، وإحدى أدوات عبور دولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عامًا المقبلة، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة، في أن تكون الإمارات في مصاف الدول المتقدمة عالميًا.

وتولي وزارة الطاقة والبنية التحتية اهتمامًا كبيرًا لقطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل وتعزيزا للدور الحيوي للقطاع، عملت لوزارة على ربطها بالابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة".

وأضاف:"سنعمل بأدوات وطرق مبتكرة لاستشراف المستقبل وتطوير أدائنا؛ لمواكبة توجهات حكومة دولة الإمارات، فالتطور الشامل الذي شهدته الدولة على مدى السنوات الماضية من عمر الاتحاد زاد المهام والمسؤوليات، ورفع سقف التوقعات والإنجازات، تعزيزًا لريادة الإمارات عالميًا، وتحقيقًا للسعادة، وجودة الحياة، وضمان الاستقرار لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.


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