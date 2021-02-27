ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اندلاع حريق في هجوم على خط غاز الجبسة شرق سوريا.. فيديو

السبت 27/فبراير/2021 - 05:18 م
اندلاع حريق إثر هجوم
اندلاع حريق إثر هجوم على خط غاز الجبسة شرق سوريا
Advertisements
قسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام سورية باندلاع حريق هائل بسبب هجوم مجهول على خط أنابيب غاز  جنوبي محافظة الحسكة شرق سوريا.

وأعلنت وزارة النفط السورية تعرض خط غاز الجبسة- الريان لاعتداء في منطقة أبو خشب بريف ديرالزور واندلاع النيران فيه، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا".

ونشرك الوكالة مقطع فيديو يبين اندلاع حريق بخط نقل الغاز بين معمل غاز الجبسة بمدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة شرقي سوريا والواصل إلى محطة الريان في محافظة حمص وسط البلاد،.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الخط المستهدف ينقل يوميا ما يقارب مليونا و100 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى محطة الريان لاستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية وصناعة السماد الطبيعي في محافظة حمص وسط سوريا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتقضي عليها في ثوان.. 5 طرق طبيعية للتخلص من النمل والحشرات

بـ الستان الأحمر.. درة تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

للنساء بعد سن الـ35 .. نصائح لزيادة البويضات