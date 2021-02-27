اندلاع حريق في هجوم على خط غاز الجبسة شرق سوريا.. فيديو





أفادت وسائل إعلام سورية باندلاع حريق هائل بسبب هجوم مجهول على خط أنابيب غاز جنوبي محافظة الحسكة شرق سوريا.





وأعلنت وزارة النفط السورية تعرض خط غاز الجبسة- الريان لاعتداء في منطقة أبو خشب بريف ديرالزور واندلاع النيران فيه، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا".





ونشرك الوكالة مقطع فيديو يبين اندلاع حريق بخط نقل الغاز بين معمل غاز الجبسة بمدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة شرقي سوريا والواصل إلى محطة الريان في محافظة حمص وسط البلاد،.





وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الخط المستهدف ينقل يوميا ما يقارب مليونا و100 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى محطة الريان لاستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية وصناعة السماد الطبيعي في محافظة حمص وسط سوريا



