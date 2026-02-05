قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في ظل ترقب سياسات الفائدة عالميًا
دعاء اليوم 17 من شعبان لتيسير الزواج.. اغتنمه وردده الآن
وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
أمل عمار تناقش مع نائبة رئيس وزراء أوزبكستان دعم وتمكين المرأة والأسرة

المستشارة أمل عمار تلتقى مع نائبة رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان لبحث سبل التعاون في دعم وتمكين المرأة
المستشارة أمل عمار تلتقى مع نائبة رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان لبحث سبل التعاون في دعم وتمكين المرأة
أمل مجدى

عقدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسةالمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، لقاءً ثنائيًا مع السيدة زلايخو مخكاموفا باخريددينوفنا، نائبة رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان ورئيسة لجنة الأسرة والمرأة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات دعم وتمكين المرأة والأسرة، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف ومنظمة تنمية المرأة، وتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار يومي 1–2 فبراير 2026.

وفي مستهل اللقاء، عبرت المستشارة أمل عمار  عن سعادتها بمشاركة السيدة زلايخو مخكاموفا في فعاليات المؤتمر، مثمّنة مداخلتها القوية خلال جلساته، ومؤكدة أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات دعم وتمكين المرأة والأسرة، وأكدت على أن ملف تمكين المرأة المصرية يحظى بدعم مباشر قوى من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهو ما ترجم فى العديد من القرارات والسياسات والخطط والاستراتيجيات وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.
واستعرضت المستشارة أمل عمار جهود منظمة تنمية المرأة ودورها في دعم وتمكين المرأة، وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي، بما يسهم في خدمة قضايا المرأة والأسرة في مجتمعاتنا.

من جانبها، أعربت السيدة زلايخو مخكاموفا عن خالص تقديرها للدولة المصرية، مشيدة بدور القيادة السياسية والحكومة المصرية في دعم وتمكين المرأة، وهو ما ظهر جليًا خلال فعاليات المؤتمر، كما أكدت على أن ملف تمكين المرأة يحظى بأولوية كبيرة في جمهورية أوزبكستان، في إطار استراتيجية التنمية 2030، التي تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا المرأة والأسرة، وأشارت إلى وجود تقارب واضح في السياسات المتبعة بين مصر وأوزبكستان في هذا المجال، معربة عن تطلعها إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين.

المرأة دعم المرأة المستشارة أمل عمار تمكين المرأة أمل عمار

