والدتي كانت صعبة.. هالة صدقي تروي لـ صدى البلد قصة طردها من المنزل





وقالت هالة خلال استضافتها فى ندوة بموقع صدى البلد: "والدتى كانت صعبة جدا فى التعامل معى وكنت ممنوعة من العديد من الأمور سواء كان خروجا أو رحلات مع الأصدقاء وغيرها من الممنوعات.





وأضافت هالة صدقى: "ربما شخصية والدتى اصعب بكثير من شخصيتى التى قدمتها فى مسلسل "ليه لا" الذى يعرض حاليا باحدى القنوات الفضائية، في شخصية تتسم بالتسلط".





واوضحت هالة: أذكر موقفا جمعنى بوالدتى عندما عاد شقيقى من امريكا وكان المتنفس الوحيد لى، وواقفت والدتى أن يصطحبنى الى الخارج فى احدى "الفسح" وقررنا السهر فى ديسكو وعند عودتنا الى المنزل رفضت والدتى أن تفتح لنا الباب، وقالت لنا "اذهبوا من حيث اتيتوا" و"طردتنا من البيت" لكن بعد ذلك تقبلت اعتذارنا.





يذكر أن الفنانة هالة صدقي قالت: "نقطة ضعفي أمى وأولادى، أكتر أشخاص يوجعونى هى أمى الله يرحمها وأولادي دلوقتى، وكل اما تتوجعي هتحسى أكتر إنك مهمة في الحياة، ولكنها ترجح أن الشخص ميتوجعش أصلا".





وأضافت: "هو انتى لما طفل في الشارع يشتمك هتردي عليه أو تزعلي بعدها هترجعي تبصي عليه وتسيبيه وتمشى".



