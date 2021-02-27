ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

والدتي كانت صعبة.. هالة صدقي تروي لـ صدى البلد قصة طردها من المنزل

السبت 27/فبراير/2021 - 05:34 م
هالة صدقى
هالة صدقى
Advertisements
أحمد إبراهيم - نور المصرى - أحمد بيسو
كشفت الفنانة هالة صدقى عن الشدة التى كانت تتسم بها والدتها وكيف كانت لغة التعامل بينهما خاصة فى مرحلة الطفولة والدراسة. 

وقالت هالة خلال استضافتها فى ندوة بموقع صدى البلد: "والدتى كانت صعبة جدا فى التعامل معى وكنت ممنوعة من العديد من الأمور سواء كان خروجا أو رحلات مع الأصدقاء وغيرها من الممنوعات. 

وأضافت هالة صدقى: "ربما شخصية والدتى اصعب بكثير من شخصيتى التى قدمتها فى مسلسل "ليه لا" الذى يعرض حاليا باحدى القنوات الفضائية، في شخصية تتسم بالتسلط". 

واوضحت هالة: أذكر موقفا جمعنى بوالدتى عندما عاد شقيقى من امريكا وكان المتنفس الوحيد لى، وواقفت والدتى أن يصطحبنى الى الخارج فى احدى "الفسح" وقررنا السهر فى ديسكو وعند عودتنا الى المنزل رفضت والدتى أن تفتح لنا الباب، وقالت لنا "اذهبوا من حيث اتيتوا" و"طردتنا من البيت" لكن بعد ذلك تقبلت اعتذارنا.

يذكر أن الفنانة هالة صدقي قالت: "نقطة ضعفي أمى وأولادى، أكتر أشخاص يوجعونى هى أمى الله يرحمها وأولادي دلوقتى، وكل اما تتوجعي هتحسى أكتر إنك مهمة في الحياة، ولكنها ترجح أن الشخص ميتوجعش أصلا".

وأضافت: "هو انتى لما طفل في الشارع يشتمك هتردي عليه أو تزعلي بعدها هترجعي تبصي عليه وتسيبيه وتمشى".  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"ماتت قدام عيني بالكهرباء".. .. أوكا يحكى تفاصيل صادمة عن وفاة والدته

كواليس أحدث عروض دراما الـ 15 حلقة على لسان أمينة خليل وهالة صدقي.. استقلالية المرأة والصراع بين الأجيال في المسلسل الاجتماعي «ليه لأ»

الحالة حرجة .. رضوى الشربيني تعلن تدهور حالة والدتها الصحية

لازم الست تعتمد على نفسها.. هالة صدقي: أول مرة أخرج كان عندى 15 سنة مع أخويا

هالة صدقي: الست لازم يكون لها كيان ومستقبل ومتسمحش لحد يذلها

تكريم هالة صدقي في ندوة بـ صدى البلد .. صور

ترشيحاتنا

بسبب الموجة الثالثة لكورونا.. دولة عربية تعلن تعليق الدراسة

الزمالك يكشف حقيقة عرض كريستال بالاس لضم مصطفى محمد

بعد 10 ساعات.. «الصحة» تطلق موقع تسجيل لقاح كورونا

عودة الأمطار والبرودة.. توقعات الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري

بيان عاجل من البرلمان العربي بشأن التقرير الأمريكي الخاص بمقتل جمال خاشقجي

بسبب "لبانة".. هجوم شاسع على هنا الزاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتقضي عليها في ثوان.. 5 طرق طبيعية للتخلص من النمل والحشرات

بـ الستان الأحمر.. درة تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

للنساء بعد سن الـ35 .. نصائح لزيادة البويضات