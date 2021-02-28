البنك المركزي: 815.8 مليار جنيه حجم الائتمان بالعملة الأجنبية في سبتمبر الماضي

انخفض حجم الإئتمان المحلي بالعملة الأجنبية إلي 815.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 816.132 مليار جنيه في أغسطس السابق له ومقارنة بـ822.4 مليار جنيه في يوليو 2020.





وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول صافي المطلوبات من الحكومة لبنود " الأوراق المالية، الإقراض و الخصم، الودائع" إلي 559.42 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل ما يقارب 560 مليار جنيه في أغسطس السابق له ومقارنة بـ 563.2 مليار جنيه في يوليو 2020.





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وسجلت المطلوبات من القطاع العام لبندي الأوراق المالية والإقراض والخصم لنحو 30.9 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقابل 31.5 مليار جنيه في أغسطس 2020 ومقارنة بـ 32.05 مليار جنيه في يوليو 2020.





وبلغت المطلوبات من القطاع الخاص نحو 216.2 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقابل 215.512 مليار جنيه في أغسطس السابق مقارنة بـ 217.8 مليار جنيه في يوليو2020.





ووصلت المطلوبات من القطاع العائلي إلي 9.321 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 9.3 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ9.35 مليار جنيه في يوليو من نفس العام.