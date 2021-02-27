بعد نتائجه مع سيراميكا كليوباترا.. أحمد ياسر ريان يحرج موسيماني وهجوم الأهلي

يقدم أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لفريق سيراميكا كليوباترا، أداء مبهرا مع فريقه الحالي الذي يقدم مستوى مميزا في ظهوره الأول بالدوري الممتاز.





وكان ريان تألق مع الجونة قبل العودة للنادي الأهلي بناء على طلب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني الذي قرر اعارته مرة أخرى دون اللجوء لخدماته في مشاركات عديدة.





وفي هذا التقرير نكشف لكم أرقام احمد ريان مقارنة برباعي خط هجوم النادي الأهلي:









نجح أحمد ياسر ريان في الوصول للهدف السادس له هذا الموسم بقميص سيراميكا، من أصل 13 مباراة لعبها في الموسم الجاري مع الأهلي وسيراميكا كليوباترا.





وشارك أحمد ياسر هذا الموسم في 13 مباراة في مختلف المسابقات، مقسمة بين 10 مباريات في الدوري ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا، ومباراة واحدة في كأس مصر.





والتر بواليا:





المهاجم الزامبي الذي تعاقد معه الأهلي قادمًا من الجونة في الانتقالات الشتوية الماضية، لعب في المجمل 14 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، مقسمين بين ثلاثية بقميص الجونة، وهدف واحد مع الأهلي.





وانقسمت مشاركات بواليا في الموسم الجاري بين 10 مباريات في الدوري، و3 مباريات في كأس العالم للأندية، ومباراة واحدة في دوري أبطال إفريقيا.





مروان محسن:





لعب مروان محسن في الموسم الجاري 5 مباريات فقط، بمعدل 105 دقائق، ونسبة مشاركة 7% فقط من مباريات الأهلي بالموسم الجاري، ولم يسجل أي هدف خلال هذه اللقاءات.





وانقسمت المباريات التي شارك بها إلى مباراتين في كأس العالم، ومباراتين في الدوري، ومباراة في دوري أبطال إفريقيا.





صلاح محسن:





شارك صلاح محسن هذا الموسم في 8 مباريات، منها 5 في الدوري ومباراتان في كأس العالم للأندية، ومباراة في دوري أبطال إفريقيا، ولم يسجل أي هدف.





محمد شريف:





شارك محمد شريف هذا الموسم في 14 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، منها 9 مباريات في الدوري، و3 لقاءات دوري أبطال إفريقيا، ومباراتان في كأس العالم للأندية.