ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أمن قومي.. أحمد عز: 3 أيام تفصلنا عن الانتهاء من مشاهد المسلسل الخارجية "خاص"

السبت 27/فبراير/2021 - 08:11 م
أحمد عز
أحمد عز
Advertisements
خالد صواف
أكد النجم أحمد عز  أنه يغادر غدا  الأحد إلى الأردن لتصوير باقي المشاهد الخارجيه هناك ضمن أحداث مسلسل "أمن قومي" الذي يخوض به السباق الرمضاني 2021.

وأضاف في تصريح لـ "صدى البلد ": "سيستمر التصوير ثلاثه أيام.. لنعود بعدها إلى القاهرة وسيتبقي فقط أربعة أيام للانتهاء من تصوير  المسلسل  بالكامل".

واختتم: "عقب عودتي والانتهاء من تصوير المسلسل سأبدأ في تصوير فيلمي الجديد مع المخرج الكبير شريف عرفه.. الذي سيكون عملا تشويقيا من الدرجه الأولي".

ويشارك عز في بطولة فيلم «هجمة مرتدة» هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

وهو مأخوذ من ملفات عصر للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد الدولة الأجنبية في إطار تشويقي وطني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الانتهاء من تصوير مسلسل "هجمة مرتدة" للفنان أحمد عز الأسبوع المقبل

ندى موسى تنشر صورًا من كواليس مسلسلها الجديد بين السما والأرض

إنجى المقدم ضيفة شرف في مسلسل "هجمة مرتدة"

أحمد عز يقترب من إنهاء تصوير مسلسل هجمة مرتدة

منهم السرب وهجمة مرتدة.. أعمال وطنية ينتظرها الجمهور في 2021

رمضان 2021.. التفاصيل الكاملة للأعمال المشاركة في موسم الدراما

ترشيحاتنا

نداء عاجل من الصحة السعودية لأصحاب هذه الأمراض بالامتناع عن تناول عقار كورونا

تخفيض الرسوم لـ1% وتأجيل التطبيق.. مقترحات برلمانية لحل أزمة قانون الشهر العقاري

بعد أنباء اهتمام الأهلي بضمه.. سيمبا التنزاني يحدد سعر لويس ميكيسون

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة رياضية جريئة

سدد له 6 طعنات.. حبس المتهم بقتل سائق تاكسي الإسماعيلية

بعد إصابتها بالسرطان.. العمر الحقيقي لـ لينا شاكر وقصة تعرض والدتها لنفس المرض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات جريئة لـ شيرين رضا تخفي سنها الحقيقي .. شاهد

بملابس رياضية جريئة.. رانيا منصور تثير الجدل بأنوثتها في الجيم

نشرة المرأة والصحة.. 5 طرق طبيعية للتخلص من النمل والحشرات.. وهؤلاء مهددون بجرثومة المعدة