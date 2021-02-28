هنا الزاهد: نجاح أول حكايتين من "حلوة الدنيا سكر" فاق توقعاتي

أعربت الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها بنجاح أول حكايتين من مسلسلها "حلوة الدنيا سكر" والذي يذاع حاليا على قناة دي ام سي.





وقالت "هنا" لـ"صدى البلد": "تلقيت ردود أفعال إيجابية للغاية عن حكايتي "ساندي كراش" "والجريمة لا تفيد" .. وبحمد ربنا أوي على هذا النجاح".

وأضافت "لم أكن أتوقع أن تكون ردود الفعل بهذا الطريقة.. والحكايات المقبلة ستكون مثيرة للغاية، وأتمنى أن تنال إعجاب المشاهدين".





واختتمت "اليوم ستعرض حكاية جديدة ستحمل اسم "المتخصصة" والتي أقدم فيها شخصية تدعي " هنادي عبد الظاهر"، ودورى فيها مختلف تماما عن ما قدمته قبل ذلك.



