الحكومة تبيع أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه .. اليوم

تعتزم وزارة المالية، اليوم الأحد الموافق 28-2-2021؛ بيع أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما للسيطرة علي عجز الموازنة بـ 18 مليار جنيه بزيادة بلغت ملياري جنيه عن الأسبوع الماضي.
وقال تقرير أصدرته الوزارة إنه من المستهدف بيع أجل 91 يومًا بـ11.5مليار جنيه وأجل 273 يومًا بـ 7.5 مليار جنيه.
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وتسعى وزارة المالية، للاستدانة من الجهاز المصرفي المحلي وبعض المؤسسات التمويلية الأجنبية على مدار الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 48جنيه بتراجع حجمه 1.25مليار جنيه عما تم استهدافه من تلك الأدوات التمويلية في الأسبوع السابق.
وقالت وزارة المالية، إنها اتفقت مع البنك المركزي المصري علي القيام بعمليات الاقتراض بتلك الآلية على مدار 3 عطاءات دورية ستكون اعتبارا من غدا الأحد ثم يليها طرحا الإثنين التالي له وآخرها يوم الخميس المقبل.
ومع طرح وزارة المالية اليوم الأحد لعطاءات خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، سيتبقى لها طرحين بقيمة 30مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أشار إلى أن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحًا أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون، يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.
ورفعت وزارة المالية، حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار، بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح.
وقال تقرير أصدرته الوزارة إنه من المستهدف بيع أجل 91 يومًا بـ11.5مليار جنيه وأجل 273 يومًا بـ 7.5 مليار جنيه.
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وتسعى وزارة المالية، للاستدانة من الجهاز المصرفي المحلي وبعض المؤسسات التمويلية الأجنبية على مدار الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 48جنيه بتراجع حجمه 1.25مليار جنيه عما تم استهدافه من تلك الأدوات التمويلية في الأسبوع السابق.
وقالت وزارة المالية، إنها اتفقت مع البنك المركزي المصري علي القيام بعمليات الاقتراض بتلك الآلية على مدار 3 عطاءات دورية ستكون اعتبارا من غدا الأحد ثم يليها طرحا الإثنين التالي له وآخرها يوم الخميس المقبل.
ومع طرح وزارة المالية اليوم الأحد لعطاءات خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، سيتبقى لها طرحين بقيمة 30مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أشار إلى أن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحًا أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون، يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.
ورفعت وزارة المالية، حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار، بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح.