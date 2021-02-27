كنتم معي كالمخلصين من أهلي.. أصالة تحتفل بـ100 مليون مشاهدة لـ بنت أكابر

حققت اغنية " بنت اكابر" للفنانة اصالة 100 مليون مشاهدة، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".





واحتفلت اصالة بهذا العدد من المشاهدات، للفيديو ، عبر حسابها على "إنستجرام" بفيديو من الاغنية.





وكتبت اصالة ، رسالة لجمهورها ، : "شكرا لعظيم اهتمامكم ، وحلاوة محبّتكم ، وجميل ثقتكم".





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‎وتتابع قائلة:" لاتُسعفني الكلمات لأعبّر لكم عن امتناني وشعوري بالمسؤوليّه الّذي يجعلني أحلم وأنا أحقّق حلم .. من أجل أنّ أستحق هذه المحبّه المكلّله بالثّقه والفيّاضه بالحنان".





‎واضافت:"كنتمّ معي كالمخلصين منّ أهلي وبارّين كأبنائي .. بكلّ ما أنا عليه أشكركم لأنّي بفضل الله وفضلكم منّ بعد أنا سأواصل".