كنتم معي كالمخلصين من أهلي.. أصالة تحتفل بـ100 مليون مشاهدة لـ بنت أكابر

حققت اغنية " بنت اكابر" للفنانة اصالة 100 مليون مشاهدة، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".
واحتفلت اصالة بهذا العدد من المشاهدات، للفيديو، عبر حسابها على "إنستجرام" بفيديو من الاغنية.
وكتبت اصالة، رسالة لجمهورها،: "شكرا لعظيم اهتمامكم، وحلاوة محبّتكم، وجميل ثقتكم".
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وتتابع قائلة:" لاتُسعفني الكلمات لأعبّر لكم عن امتناني وشعوري بالمسؤوليّه الّذي يجعلني أحلم وأنا أحقّق حلم .. من أجل أنّ أستحق هذه المحبّه المكلّله بالثّقه والفيّاضه بالحنان".
واضافت:"كنتمّ معي كالمخلصين منّ أهلي وبارّين كأبنائي .. بكلّ ما أنا عليه أشكركم لأنّي بفضل الله وفضلكم منّ بعد أنا سأواصل".