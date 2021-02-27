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فن

كنتم معي كالمخلصين من أهلي.. أصالة تحتفل بـ100 مليون مشاهدة لـ بنت أكابر

السبت 27/فبراير/2021 - 09:38 م
صدى البلد
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رنا اشرف
حققت اغنية " بنت اكابر" للفنانة اصالة 100 مليون مشاهدة، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

واحتفلت اصالة بهذا العدد من المشاهدات، للفيديو، عبر حسابها على "إنستجرام" بفيديو من الاغنية.

وكتبت اصالة، رسالة لجمهورها،: "شكرا لعظيم اهتمامكم، وحلاوة محبّتكم، وجميل ثقتكم".

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‎وتتابع قائلة:" لاتُسعفني الكلمات لأعبّر لكم عن امتناني وشعوري بالمسؤوليّه الّذي يجعلني أحلم وأنا أحقّق حلم .. من أجل أنّ أستحق هذه المحبّه المكلّله بالثّقه والفيّاضه بالحنان".

‎واضافت:"كنتمّ معي كالمخلصين منّ أهلي وبارّين كأبنائي .. بكلّ ما أنا عليه أشكركم لأنّي بفضل الله وفضلكم منّ بعد أنا سأواصل".

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