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استقبلنا 85 حالة.. رئيس أطفال عين شمس: مرض مرعب يصيب الأطفال المتعافين من كورونا.. اعرف الأعراض

السبت 27/فبراير/2021 - 11:36 م
الأطفال وكورونا
الأطفال وكورونا
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محمد القاضي
قالت الدكتورة منى الجنزوري، رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس، إن هناك مرض خطير يصيب الأطفال بعد شفائهم من فيروس كورونا.

وأضافت "الجنزوري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المرض يصيب الإنسان بعد شهر من التعافي، ويطلق عليه "المتلازمة المناعية للأطفال ما بعد كورونا"، وهو مرض مرعب، موضحه: "أول عرض يظهر على الطفل ارتفاع الحرارة بدرجة كبيرة ولا يستجيب للمخفضات".

وأشارت إلى أن من ضمن أعراض المرض ألم في البطن، واحمرار في العين، والتهاب شديد في الشفايف، ويظهر طفح جلدي في الأيدي والأرجل، مردفه أن أكثر الأطفال عرضة للمرض في الفئة العمرية ما بين 9 إلى 10 سنوات، لافتة إلى أن علاج الطفل يكلف من 50 إلى 100 ألف جنيه، والدولة قدمت دعما كبيرا لتوفير العلاج لهؤلاء الأطفال.

وأوضحت أن خطورة المرض تكمن في أن 80% من هذه الحالات تحتاج لدخول الرعاية المركزة، و20% لا يحتاجون العناية المركزة، لافته إلى أن مستشفى الأطفال في مصر استقبلت 65 حالة من هذا المرض خلال الموجهة الأولي من فيروس كورونا، وتم استقبال 20 حالة خلال الأسبوع الماضي.

وطالبت بضرورة أن تنتبه الأمهات حال ظهور هذه الأعراض على الأطفال، والتوجه فورا لأقرب مستشفى في حالة ظهور الأعراض على الأطفال.

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