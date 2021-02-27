ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير: تعطيل السيستم اليوم مؤامرة لإفساد منظومة التعليم

السبت 27/فبراير/2021 - 11:25 م
وزير التعليم
وزير التعليم
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال رضا الوزيري، خبير تكنولوجيا التعليم وتقنية المعلومات، إن ما حدث اليوم في امتحانات أولى وثانية ثانوي هي مؤامرة من البعض؛ من أجل إفساد المنظومة الجديدة، وإظهارها على أنها منظومة فاشلة.

وأضاف "الوزيري"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى"، أن هناك 4 ملايين محاولة للدخول على "سيرفراتنا" من داخل وخارج البلاد، كانت السبب في سقوط السيستم.

وتابع "تم تغيير شكل السيستم، وتغيير كود الدخول، وتم غلق هذا الموضوع على مصر فقط، ومحدش يقدر يدخل عليه من خارج مصر، حيث كان متوقعًا دخول 581 ألف طالب، ولكن ما حدث كان دخول 4 ملايين، وهذا ما تسبب في إسقاط السيستم".

واستطرد أن "الوزارة حلت هذه المشكلة، وتم تقسيم الامتحان على أكثر من يوم، حتى يكون "لود" التحميل، أخف، وتستطيع المنظومة أن تستوعب جميع الطلاب، واعتبار الطلاب الذين حدثت معهم هذه المشكلة، ناجحين؛ كان لتهدئة أولياء الأمور والطلاب الذين لم يستطيعوا الدخول إلى السيستم، وأتصور أنه من الممكن أن يتم إعادة الاختبار بعد انتهاء فترة الاختبارات، أو يتم معالجتها بأسلوب آخر وفقًا لما تراه الوزارة بعد انتهاء الامتحانات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السيستم نجح .. انتهاء امتحانات اولى ثانوي التدريبية بلا أعطال .. 96% على المنصة بلا شكاوى رغم التحريض على الاضراب.. وصدى البلد ينشر أعداد الممتحنين في كل مادة

أبرزها توفير إنترنت مجاني والاعتماد على المنصات التعليمية وسداد المصروفات إلكترونيًا.. جامعة عين شمس تقدم خدمات لطلابها لمواجهة كورونا.. وخبير تعليمي يقترح أداء الاختبارات أون لاين

بـ3 منظومات.. كيف تصدت تكنولوجيا الصحة لكورونا ونقص الأكسجين

الوزراء يكذّب شائعة تغيير مجموع درجات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري

وزير التعليم يطمئن الطلاب: مشكلة سيستم الامتحانات لن تتكرر غدا

وزير التعليم يرفض تعبير "سقوط السيستم".. ويؤكد نجاح منظومة الامتحانات الإلكترونية

ترشيحاتنا

تجديد حبس سائق المركب الغارق بالإسكندرية 15 يومًا

صراع الأهلي والزمالك.. صدى البلد يرصد أسباب ابتعاد الأحمر عن صفقة رزاق سيسيه وموقف اللاعب من الاتحاد

المالية: تخفيض قيمة الضرائب العقارية أحد الحلول المطروحة.. فيديو

شعبية كبيرة للزعيم.. تركي آل الشيخ يعلق على مسرحية بودي جارد لـ عادل إمام

رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف عن بؤر الزلازل بمصر

وزارة الأوقاف: أي مسجد مساحته أكبر من 100 متر سيفتح أبوابه لصلاة التراويح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيرلي وملابس غريبة.. أجمل صور تجمع بين نادر حمدي و زوجته

بعد تصدرها تريند.. إطلالات جريئة عرضت هالة صدقي لسهام النقد

تكريم ليلى طاهر فى صالون مديحة حمدي الثقافي .. صور