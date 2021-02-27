خبير: تعطيل السيستم اليوم مؤامرة لإفساد منظومة التعليم

قال رضا الوزيري، خبير تكنولوجيا التعليم وتقنية المعلومات، إن ما حدث اليوم في امتحانات أولى وثانية ثانوي هي مؤامرة من البعض؛ من أجل إفساد المنظومة الجديدة، وإظهارها على أنها منظومة فاشلة.





وأضاف "الوزيري" ، في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى" ، أن هناك 4 ملايين محاولة للدخول على "سيرفراتنا" من داخل وخارج البلاد ، كانت السبب في سقوط السيستم.





وتابع "تم تغيير شكل السيستم ، وتغيير كود الدخول ، وتم غلق هذا الموضوع على مصر فقط، ومحدش يقدر يدخل عليه من خارج مصر، حيث كان متوقعًا دخول 581 ألف طالب ، ولكن ما حدث كان دخول 4 ملايين ، وهذا ما تسبب في إسقاط السيستم".



