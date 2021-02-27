«العناني» يبحث مع المستثمرين بالأقصر سبل تنشيط السياحة الداخلية

اختتم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار زيارته لمحافظتي الأقصر وسوهاج والتي بدأت مساء أول أمس الخميس، بعقد اجتماع مع المستثمرين السياحيين بمحافظة الأقصر لمناقشة آليات دعم السياحة الثقافية وتنشيط حركة السياحة الداخلية كما استمع لمطالبهم واقتراحاتهم لدعم القطاع السياحي.





واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تضع القطاع السياحي على رأس أولوياتها مستعرضا القرارات والإجراءات والإعفاءات والتحفيزات التي منحتها الدولة لدعم القطاع السياحي والعاملين به خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، كما أشار الي قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بمد الإعفاء التام لمستأجري البازارات والكافيتريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار من دفع القيمة الايجارية حتى شهر أبريل 2021 ليكون بذلك استمر هذا الاعفاء لمدة ما يقرب من عام، حيث بدأ هذا الاعفاء من يونيو 2020.





وخلال الاجتماع استمع الوزير لمقترحات المستثمرين لدعم السياحة الثقافية وتنشيط السياحة الداخلية كما تم مناقشة آلية زيادة الدعاية للسياحة الثقافية حيث طالب المستثمرون برفع كفاءة بعض الطرق بين الاقصر والبحر الأحمر وفتح طرق جديدة مما سيساهم في تقليل ساعات السفر مما سيشجع السائحين علي القيام برحلة اليوم الواحد بين المحافظتين، كما طالبوا بتنظيم مهرجانات ومؤتمرات وبورصات سياحية أكثر بمحافظة الأقصر مما سيساهم في تحقيق الدعاية بشكل أكبر للسياحة الثقافية بمحافظات الصعيد.





وفيما يتعلق بتأكيد المستثمرين علي أهمية رفع الوعي السياحي والأثري لدى طلاب المدارس وتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة، أشار الدكتور خالد العناني الي تعاون الوزارة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لزيادة الوعي السياحي والأثري وتعزيز أخلاقيات السياحة بين طلاب المدارس وكافة شرائح المجتمع المصري للإلمام بمدى أهمية قطاع السياحة ودوره فى دعم الاقتصاد القومي.





وأضاف أن الوزارة تعمل على تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال تنظيم رحلات لطلاب المدارس للمحافظات السياحية المختلفة، بالإضافة إلى إقامة أنشطة سياحية وأثرية وبرامج توعوية لرفع الوعى السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع من الشباب، وكبار السن، وطلاب المدارس والجامعات، وذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى أن الوزارة لديها العديد من البرامج والأنشطة التوعوية المختلفة مثل "برنامج سفير السياحة" و " برنامج اعرف بلدك" والتي تساهم في نشر التوعية السياحية والأثرية بين طلاب المدارس.





كما أشادوا بقرار الوزير بفتح المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة في الأقصر اليوم السبت وغدًا الأحد للتصوير مجانا لوسائل الإعلام المحلية والدولية، مؤكدين على أنه سيساهم في الترويج للسياحة الثقافية محليا ودوليا.





وأشادوا أيضا بقرار وزارتي السياحة والآثار والطيران المدنى بمد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية في مصر حتي ١٥ مايو القادم والذي سيساهم في تنشيط السياحة الداخلية ودعم العاملين بالقطاع السياحي، وذلك وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.



