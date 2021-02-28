محمد ثروت: نفسي أقدم شخصية نجيب الريحاني والملك فاروق

قال الفنان محمد ثروت إن زوجته منى هي مديرة أعماله، وتتناقش معه في الأدوار التي تعرض عليه لأن عندها رؤية.





وأضاف محمد ثروت أثناء حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، أن اللوك الذي ظهر به في مهرجان الجونه السينما لانه قريب من الملك فاروق، الذي يتمنى أنه يؤدي دوره في أى عمل، تمنى أيضا أن يقدم شخصية نجيب الريحانى .









ونشر محمد ثروت صورتين له من كواليس تصوير فيلم "تماسيح النيل" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وعلق: "من كواليس تصوير فيلم #تماسيح_النيل".





وظهر محمد ثروت بصحبة سامية الطرابلسي وحمدي الميرغني والنجمة ويزو والفنان خالد الصاوى وكريم عفيفى.



