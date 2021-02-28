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منوعات

قمر الثلج .. ظاهرة غريبة تشهدها سماء مصر.. صور

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:18 ص
قمر الثلج
قمر الثلج
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عزة عاطف
بغروب شمس يوم 27 فبراير، تشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية غريبة تعرف باسم "قمر الثلج"، حيث يكتمل القمر بدرًا ويتوسط السماء في منظر بديع بنسبة لمعان تصل إلى 99.6%.

ويعد قمر الليلة هو البدر الثاني لهذا العام، بعد عدة ظواهر فلكية شهدها شهر فبراير، وتختتمها الظاهرة الثامنة اليوم الأحد ببلوغ كوكب عطارد أعلى ارتفاع له فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس بعدة دقائق.

يظهر قمر الثلج كامل الاستدارة ناصعًا البياض كـ"طبق بنور" يتوسط سماء مصر الليلة، ولا يبدو اكتماله واضحًا للعين المجردة، بل يلزم أجهزة تصوير لرؤيته، والتقطت عدسة موقع «صدى البلد» عدد من الصور للظاهرة المذهلة.

سبب تسمية قمر الثلج بهذا الإسم
يشتهر البدر المكتمل الاستدارة بهذا الإسم لظهوره عادة في فصل الشتاء، ويعرف أيضًا باسم قمر الدب وقمر النسر. 

ونتيجة لاتصاله بعدد من الظواهر والسمات المرتبطة بالفصول، فيطلق عليه في بعض أجزاء من العالم، قمر "العاصفة" وقمر "الجوع".

لا تشكل الظاهرة أية مخاطر أو أضرار على الإنسان أو النشاط اليومي على الأرض، فهي ظاهرة ممتعة للمشاهدة ويحب متابعتها هواة الفلك.
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