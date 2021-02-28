قالولي الغدا خلص .. شكوى من طالب بالأزهر والجامعة تتدخل

انتقد أحد طلاب جامعة الأزهر، ما تعرض له في المدينة الجامعية، بعدما ذهب للمطعم لتناول وجبة الغداء، وصرحوا له بأن الطعام انتهى.





وقال الطالب محمد نصر، في شكواه، على صفحة المركز الإعلامي بجامعة الأزهر: "كنت واقف وسط الناس ولسه خارج من الامتحان ورايح اجيب الغدا.. زقوني معاهم بقول خير يا جماعة مين الضيف قالوا نائب رئيس الجامعة.. اتصورت واخدت الطبق الفويل أجيب الأكل لاقيت الغدا خلص..".





وعلى الفور، رد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر، لشئون التعليم والطلاب، قائلا للطالب "تجيلى بكرة المكتب تكتب شكوى وأنا اعرف أجيبلك غداك اللى خلص".





وتوجه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يرافقه اللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، وأسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية، بالتوجه إلى المطعم المركزي بالمدينة الجامعية للطلاب، وتناول نائب رئيس الجامعة الغداء وسط الطلاب، وخلال تناول الغداء تناول نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أطراف الحديث مع الطلاب، الذين عبروا عن سعادتهم بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما تفقد مبنى الإدارة الطبية بالمدينة الجامعية، واطمأن على التواجد الطبي على مدار الساعة، كما اطمأن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.