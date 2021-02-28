محلل رياضي تونسي يحسم الجدل حول حضور جماهير مباراة الزمالك والترجي

كشف التونسي حاتم قزبار المحلل الرياضي كواليس استعدادات لمباراة الزمالك والترجي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها 6 مارس المقبل.





وأكد حاتم قزبار في تصريحات لـ قناة "الزمالك" أن المباراة ستقام وفق الإجراءات الاحترازية خوفا من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المباراة ستقام بدون جمهور.





وأضاف أن تونس ملتزمة تماما بـ الاجراءات الاحترازيه خوفا من فيروس كورونا، موضحا أ ن الترجي يستعد جيدا لمباراة الزمالك، ودعم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية أبرزهم مهاجم غاني.





واستنكر قزبار غياب حمزة المثلوثي لاعب الزمالك عن التشكيل الأساسي للفريق، قائلا أنه لاعب مميز ويمتلك إمكانيات رائعة.



