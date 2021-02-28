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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:03 ص
صدى البلد
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تقام اليوم الاحد، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات دوري أبطال افريقيا والدوري الألماني والدوري الفرنسي. 

ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا 
 
شباب بلوزداد X صن داونز – 3:00 ظهرا - beIN SPORT HD 7

الوداد الرياضي X كايزر تشيفز – 6:00 مساء - beIN SPORT HD 7

مواعيد مباريات الدورى الإنجليزي 
 
كريستال بالاس X فولهام - 2:00 ظهرا - beIN SPORT HD 2    

ليستر سيتي X آرسنال - 2:00 ظهرا -beIN SPORT HD 1       

توتنهام هوتسبير X بيرنلي - 4:00 عصرا - beIN SPORT HD 2        

تشيلسي X مانشستر يونايتد - 6:30 مساءا - beIN SPORT HD 2         

شيفيلد يونايتد X ليفربول - 9:15 مساء - beIN SPORT HD 2 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
 
سيلتا فيجو X بلد الوليد - 3:00 ظهرا - beIN SPORT HD 3       

قاديش X ريال بيتيس - 5:15 - beIN SPORT HD 3    

غرناطة X إلتشي - 7:30 مساء - beIN SPORT HD 3        

فياريال X أتلتيكو مدريد – 10:00 مساء - beIN SPORT HD 3     

        
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
 
سامبدوريا X أتلانتا - 1:30 ظهرا - beIN SPORT HD 2    

كروتوني X كالياري - 4:00 عصرا - beIN SPORT HD 2      

أودينيزي X فيورنتينا - 4:00 عصرا - beIN SPORT HD 2     

انتر ميلان X جنوى - 4:00 عصرا - beIN SPORT HD 2       

نابولي X بينفينتو – 7:00 مساء - beIN SPORT HD 2    

روما   X ميلان – 9:45 -  beIN SPORT HD 2  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
 
أنجيه  X لانس – 4:00 عصرا - beIN SPORT HD 6     

لوريان X سانت إيتيان – 4:00 عصرا - beIN SPORT HD 6    

نيم أولمبيك X نانت –4:00 عصرا - beIN SPORT HD 6        

ستاد ريمس X مونبلييه – 4:00 عصرا - beIN SPORT HD 6   

ليل X ستراسبورج – 6:00 مساء - beIN SPORT HD 6

مارسيليا X ليون – 10:00 مساء - beIN SPORT HD 6    

مواعيد مباريات الدوري المصري 
 
أسوان X البنك الأهلي – 2:30 ظهرا  - on sport   

الأهلي X طلائع الجيش – 7:30 مساء -  on sport
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