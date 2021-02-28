مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاحد، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات دوري أبطال افريقيا والدوري الألماني والدوري الفرنسي.
ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
شباب بلوزداد X صن داونز – 3:00 ظهرا - beIN SPORT HD 7
الوداد الرياضي X كايزر تشيفز – 6:00 مساء - beIN SPORT HD 7
مواعيد مباريات الدورى الإنجليزي
كريستال بالاس X فولهام - 2:00 ظهرا - beIN SPORT HD 2
ليستر سيتي X آرسنال - 2:00 ظهرا -beIN SPORT HD 1
توتنهام هوتسبير X بيرنلي - 4:00 عصرا - beIN SPORT HD 2
تشيلسي X مانشستر يونايتد - 6:30 مساءا - beIN SPORT HD 2
شيفيلد يونايتد X ليفربول - 9:15 مساء - beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
سيلتا فيجو X بلد الوليد - 3:00 ظهرا - beIN SPORT HD 3
قاديش X ريال بيتيس - 5:15 - beIN SPORT HD 3
غرناطة X إلتشي - 7:30 مساء - beIN SPORT HD 3
فياريال X أتلتيكو مدريد – 10:00 مساء - beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
سامبدوريا X أتلانتا - 1:30 ظهرا - beIN SPORT HD 2
كروتوني X كالياري - 4:00 عصرا - beIN SPORT HD 2
أودينيزي X فيورنتينا - 4:00 عصرا - beIN SPORT HD 2
انتر ميلان X جنوى - 4:00 عصرا - beIN SPORT HD 2
نابولي X بينفينتو – 7:00 مساء - beIN SPORT HD 2
روما X ميلان – 9:45 - beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
أنجيه X لانس – 4:00 عصرا - beIN SPORT HD 6
لوريان X سانت إيتيان – 4:00 عصرا - beIN SPORT HD 6
نيم أولمبيك X نانت –4:00 عصرا - beIN SPORT HD 6
ستاد ريمس X مونبلييه – 4:00 عصرا - beIN SPORT HD 6
ليل X ستراسبورج – 6:00 مساء - beIN SPORT HD 6
مارسيليا X ليون – 10:00 مساء - beIN SPORT HD 6
مواعيد مباريات الدوري المصري
أسوان X البنك الأهلي – 2:30 ظهرا - on sport
الأهلي X طلائع الجيش – 7:30 مساء - on sport