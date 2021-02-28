مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاحد، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات دوري أبطال افريقيا والدوري الألماني والدوري الفرنسي.





ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة: