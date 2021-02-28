قبلة مميتة تصيب طفلة بجلطة ونزيف في المخ

هدمت قبلة طبعت على جبين رضيعة حياتها التي لم تبدأ بعد، وتركتها طريحة الفراش تعاني من جلطة دماغية ونزيف في المخ بعد تعرضها لقرحة برد أصابتها عن طريق الأقارب والأصدقاء.





كان ما تعايشه تلك الصغيرة سببًا قويًا لأن تصرخ الأم محذرة الأمهات من تقبيل الأطفال، فتقول الأم "زوي بيكنيت" كيف فقدت ابنتها الجميلة تيدي القدرة على الكلام بعد أن أصبحت غير مستجيبة وباردة ذات صباح، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





اتصلت بطبيبها العام، موضحة الوضع ، وتم إرسال المسعفين إلى منزلها، ولكن تم فحص تيدي البالغة من العمر 16 شهرًا، واكتشف أنها تعاني من فيروس الهربس القاتل.





بشكل مأساوي، فقدت الطفلة منذ ذلك الحين قدرتها على الكلام بعد إصابتها بسكتين دماغية ونوبة في الجانب الأيسر من جسدها، وقالت زوي، 24 سنة: "كانت تعرف الكثير من الكلمات..الآن علينا مساعدتها في إعادة تعلمها أو تعلم لغة الإشارة".





وأضافت الأم أن شخصًا مصابًا بقرحة البرد قام إما بتقبيل تيدي أو تقاسم شرابه معها بعد أن أكد الأطباء أنها تحارب عدوى فيروس الهربس البسيط -1، وأشارت زوي إلى أن أولى علامات المتاعب ظهرت عندما يقضي الطفل الذي عادة ما يكون سعيدًا ولعبًا إلى نائمًا ورفض الأكل أو الشرب.





وأوضحت الأم: "اعتقدت أنه نوع من الإنفلونزا، وأخذتها إلى مستشفى Redcar للرعاية الأولية لأن يديها وقدميها كانت زرقاء وباردة شديدة البرودة ولكن جسدها كان أحمر حارًا، ظنوا أنها بخير وقالوا آخذها إلى المنزل".





ولكن الأمر ازداد سوءا ووصفت زوي المشاهد قائلة: "لم تتحسن حالتها بل أصيبت بنوبة في الجانب الأيسر من جسدها، لقد أخذوها لإجراء فحص بالأشعة المقطعية ووجدوا نزيفًا صغيرًا في الدماغ، لتبقى في العناية المركزة لمدة أسبوع ونصف".



